Что чаще всего рисовали дети в блокадном Ленинграде

Об ужасах блокады в Петербурге говорить не любят. Слишком больно и страшно это было. Но историю великого противостояния смерти не сотрешь. Поэтому иногда можно найти редкие интервью выживших. Вот короткие фрагмент истории одной семьи, который составили из одного такого рассказа.

К началу войны дочери Веры и Георгия Баумвальдт было всего три года. Родители и бабушка Марта Густавна старались уберечь ребенка от ужасов войны: голода, бомбежек и разрушений.

«Молодость бабушки пришлась на годы революции и разрухи, — вспоминает Маргарита Георгиевна, теперь уже Ганушова. — Благодаря ее опыту выживания мы с семьей не погибли в блокаду».

Но особым спасением для детей стали блокадные детские садики, вспоминает Ганушова. В таких учреждениях малышей кормили пусть скромно, но регулярно. Воспитатели заботились о них, даже шили стеганые подушечки, чтобы облегчить боль от дистрофии, когда кости врезались в кожу.

А еще детям предлагали рисовать, чтобы отвлечь их от тяжелой реальности. Большинство малышей изображали солнце и странный овальный предмет (так они представляли батон, которые или никогда не видели, или давно забыли) — символы тепла, света и надежды.

Что ж, выжили не все, но мужество и подвиги жителей осажденного Ленинграда никогда не будет забыт, ведь герои не умирают, а становятся легендами.