«Солнечный щит» над городом: синоптик рассказал, когда Петербург прогреется до +25°

Петербуржцам пора отложить зонты и достать солнечные очки. В город заглянул западный барический гребень.
Погода сегодня
В Северной столице будет по-настоящему комфортно. Воздух прогреется до +23…+25°, а по области местами будет еще теплее — до +26°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
Солнце будет светить ярко, а легкий северо-западный ветер (4–9 м/с) добавит приятной свежести, чтобы не было слишком душно. Давление чуть выше нормы, так что голова болеть не должна.
Для Петербурга такие дни — подарок. Обычно наш город находится во власти циклонов, которые приносят сырость. Но сейчас «барический гребень» выставил невидимый щит.
Дождей сегодня можно не ждать. Это отличный шанс погулять в парке или пройтись по набережным.
Что будет завтра?
Во вторник характер погоды немного изменится, но останется приятным.
- Ночью: свежо, около +12…+14°.
- Днем: жара спадет. Ожидается +19…+21°.
Осадков по-прежнему не предвидится.
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