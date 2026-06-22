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«Солнечный щит» над городом: синоптик рассказал, когда Петербург прогреется до +25°

Опубликовано: 22 июня 2026 09:11
 Проверено редакцией
«Солнечный щит» над городом: синоптик рассказал, когда Петербург прогреется до +25°
«Солнечный щит» над городом: синоптик рассказал, когда Петербург прогреется до +25°
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
В Северной столице будет комфортная погода. 

Петербуржцам пора отложить зонты и достать солнечные очки. В город заглянул западный барический гребень.

Погода сегодня

В Северной столице будет по-настоящему комфортно. Воздух прогреется до +23…+25°, а по области местами будет еще теплее — до +26°, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Солнце будет светить ярко, а легкий северо-западный ветер (4–9 м/с) добавит приятной свежести, чтобы не было слишком душно. Давление чуть выше нормы, так что голова болеть не должна.

Для Петербурга такие дни — подарок. Обычно наш город находится во власти циклонов, которые приносят сырость. Но сейчас «барический гребень» выставил невидимый щит.

Дождей сегодня можно не ждать. Это отличный шанс погулять в парке или пройтись по набережным.

Что будет завтра?

Во вторник характер погоды немного изменится, но останется приятным.

  • Ночью: свежо, около +12…+14°.
  • Днем: жара спадет. Ожидается +19…+21°.

Осадков по-прежнему не предвидится.

Ранее «Городовой» рассказывал, что рабочая неделя начнется с гроз.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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