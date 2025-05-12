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Соусы, тесто и хлебцы: продукты бренда «Магнит», по мнению россиян достойные покупки

Опубликовано: 12 мая 2025 11:32
продуктовый магазин
Соусы, тесто и хлебцы: продукты бренда «Магнит», по мнению россиян достойные покупки
Фото: Городовой.ру

Консервы в топ не попали.

В «Магните» выбор продуктов под собственным брендом — это настоящая находка для тех, кто хочет сэкономить, не теряя в качестве. Покупатели часто выбирают такие товары, и вот несколько фаворитов, которые точно стоит попробовать:

  1. Сиропы — да, мы все знаем, что нужно меньше сахара, но вот утренний кофе с ароматным сиропом — уже традиция. У «Магнита» сиропы за меньше чем 100 рублей и, кстати, вполне приличные! Они не вызывают ощущения воды с ароматизаторами, как иногда бывает у более дешевых вариантов.

  2. Томатная паста — на 26 рублей получаем идеальный формат для одного блюда. Паста хорошего качества, никаких полупустых банок в холодильнике, и все как надо. Отличный выбор, если нужно приготовить что-то быстро.

  3. Сметана — сметана «Магнита» — это, наверное, одна из самых приятных неожиданностей. За 70-80 рублей получаем густую, вкусную сметану, которая идеально подходит для всего, от борща до десертов.

  4. Рис — простая вещь, но всегда на вес золота. Рис за 50-99 рублей от «Магнита» — нормальный, без сюрпризов. Конечно, можно найти что-то более дешевое, но с рисом в прозрачной упаковке иногда проблемы — веточки и мусор, что не очень радует. Этот же рис, хоть и не самый дешевый, не подводит.

  5. Соус для пасты — попробовала соус «Магнит» для пасты болоньезе за 74 рубля. Для своей цены — отличный выбор! Конечно, это не гастрономическое откровение, но на быструю руку вполне неплохо.

  6. Слоеное тесто — здесь «Магнит» опять дает выгодное предложение. Не идеальное по составу, но выпекается всегда шикарно. Если нужно сэкономить, это вполне приемлемый вариант для быстрой выпечки.

  7. Вафельные хлебцы — просто находка! Яркие, хрустящие, их можно использовать для закусок или сладких блюд. С рикоттой или медом — вообще отлично.

  8. Соусы — «Краснодарский» за 89 рублей и томатный за 109 — оба достойные варианты для тех, кто хочет добавить вкус к своим блюдам, не переплачивая.

Что можно сказать в итоге? Продукты «Магнита» под собственным брендом — это реальный шанс сэкономить, не теряя в качестве. Конечно, не все идеально, но для ежедневных покупок вполне сгодятся. Главное — внимательно смотреть на этикетки и выбирать продукты, которые подходят именно вам.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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