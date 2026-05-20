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«Спасибо, что не даете нам отдыхать»: Семак раскрыл детали отношений с «Краснодаром» после чемпионской гонки

Опубликовано: 20 мая 2026 10:36
 Проверено редакцией
«Спасибо, что не даете нам отдыхать»: Семак раскрыл детали отношений с «Краснодаром» после чемпионской гонки
«Спасибо, что не даете нам отдыхать»: Семак раскрыл детали отношений с «Краснодаром» после чемпионской гонки
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В РПЛ лидером стал "Зенит".

В российском футболе давно не было такой интриги. Если раньше «Зенит» забирал золото заранее и без особых усилий, то теперь у него появился достойный преследователь.

Сергей Семак честно признал: «Краснодар» заставил Петербург попотеть.

Спасибо за конкуренцию

Главный тренер «Зенита» не стал скрывать уважения к сопернику. В эфире «Матч ТВ» Семак поблагодарил «быков» за крутую борьбу.

По его словам, именно «Краснодар» последние три года не дает его команде расслабиться.

Это классическая история: чтобы стать по-настоящему сильным, тебе нужен мощный враг. Семак уверен, что это «взаимная любовь».

Петербург тянет «Краснодар» наверх, а южане заставляют чемпионов работать на пределе.

Драма на последних минутах

Напомним, что прошлый сезон превратился в настоящий триллер. «Зенит» стал чемпионом, опередив «Краснодар» всего в пару шагов до финала. Судьба золота решилась в самом последнем туре.

Был момент, когда «Зениту» не хватило буквально одного балла, чтобы догнать «быков» на финальном отрезке. Такие качели держат болельщиков в напряжении до финального свистка.

Человеческие отношения в большом спорте

Несмотря на искры на поле, за его пределами тренеры остаются людьми. Мурад Мусаев, возглавляющий «Краснодар», лично поздравил Семака с титулом.

Это важный момент. В футболе много эмоций и криков, но такое мужское поведение вызывает уважение. Тренеры понимают: они делают одно дело — превращают чемпионат в зрелище.

Владелец «быков» Сергей Галицкий годами строил команду, которая будет играть в красивый атакующий футбол. Кажется, сейчас его проект вышел на пик.

Для «Зенита», который скоро отметит свое 100-летие, это серьезный вызов. Петербуржцам придется очень постараться, чтобы удержать трон в новом сезоне.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Семак объяснил, откуда берутся слухи о трансфере Мостового

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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