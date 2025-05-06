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«Спектакль на паузе»: когда Михаил Боярский вновь выйдет на сцену театра Ленсовета в Петербурге

Опубликовано: 6 мая 2025 18:31
Михаил Боярский
«Спектакль на паузе»: когда Михаил Боярский вновь выйдет на сцену театра Ленсовета в Петербурге
globallookpress/ Natalya Loginova; JSC ID Komsomolskaya Pravda

Культурное учреждение объявило об изменениях в афише.

Петербуржцев и гостей города очень расстроила новость о том, что спектакли в Северной столице с участием Михаила Боярского отменяются. В театре имени Ленсовета говорили о плохом самочувствии актера, но представители артиста обещали его скорое возвращение на сцену. Однако оказалось, что пока артист не сможет радовать зрителей.

С чего все началось

13 апреля Михаил Сергеевич неудачно оступился на репетиции в театре, а на следующий день отправился в больницу с подозрением на перелом ребер. Опасения не подтвердились и после обследования актер вернулся домой восстанавливаться.

Боярскому уже 75 лет, и он является приглашенным артистом театра в Петербурге. После госпитализации последующие спектакли с участием артиста прошли либо без него, либо были отменены.

Приостановка спектакля «В этом милом старом доме»

Накануне стало известно, что из-за состояния здоровья Боярского руководство театра приняло решение приостановить показы спектакля с его участием до конца сезона. Речь идет о постановке «В этом милом старом доме». Театр понимает, что это огорчит поклонников, но здоровье артиста для всех важнее, сообщает телеграм-канал Ленсовета.

«Понимаем, что многих из вас огорчит эта новость, но все мы хотим, чтобы Михаил Сергеевич вернулся на сцену как можно скорее, поэтому сейчас мы вынуждены поставить спектакль на «паузу», — отметили в культурном учреждении.

Что будет с билетами и репертуаром?

Билеты на отмененные спектакли остаются действительными, их можно вернуть до 14 мая включительно. Вместо «В этом милом старом доме» зрителям будут показывать другие постановки. Например, 9 мая на сцене Ленсовета покажут «Без вины виноватых».

Театр имени Ленсовета обещает держать публику в курсе всех изменений в репертуаре, а пока поклонники надеются на скорейшее возвращение Михаила Боярского на сцену, ведь его талант и харизма давно стали важной частью культурной жизни Петербурга и всей России.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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