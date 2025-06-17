Вуокса, Ладога, Кургальский: где разбить палатку в Ленобласти и насладиться природой

Ленинградская область — это прекрасное место для отдыха на природе. Но куда лучше поехать с палатками, чтобы было безопасно, комфортно и без клещей? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.
Река Вуокса: для любителей походов и речного отдыха
В Ленобласти есть масса мест для отдыха на любой вкус. И для рыбалки, и для тихого отдыха, и для экстремальных развлечений.
Вуокса сочетает в себе разные виды активного отдыха.
«Если вы вдруг увлекаетесь сплавом, можно будет и Лосевские пороги захватить, почему бы и нет. Это место совмещает в себе и сплавы на байдарках, и рафтинг, и отдых в палатках, поэтому тоже замечательный вариант такой», — добавляет эксперт.
Ладожское озеро: излюбленное место с множеством уголков для отдыха
Ладожское озеро — популярное место для отдыха.
«Ладожское озеро излюбленное место. Много уголков, где можно остановиться. Здесь различные варианты могут быть в плане туристов, то есть и те люди, которые просто любят вот дикарями отдохнуть, и для тех, кто знает толк в путешествиях», — рассказывает Наталья Ансталь.
Большое Симагинское озеро: красивая природа и живописные пейзажи
Есть варианты для тихого отдыха. Большое Симагинское озеро — красивое и доступное место для кемпинга.
«Большое Симагинское озеро, тоже отличный вариант. Можно здесь отдохнуть. Красивая природа, живописная. Ехать тоже недалеко. Здесь можно не просто прийти пожарить шашлыки но и соответственно поставить палатку и провести там пару дней», — отмечает эксперт.
Кургальский полуостров: единение с природой в Кургальском заказнике
Кургальский полуостров — для тех, кто ищет единения с природой.
«На берег Кургальского полуострова. Очень красивое тоже место. Кургальский заказник как раз там находится. Поэтому здесь такое единение с природой будет. Такая более далековатая локация, но все равно для отдыха с палатками прям суперский вариант», — советует Наталья Ансталь.
Правила пребывания в Кургальском заказнике
Важно соблюдать правила заказника.
«Если вы выбираете Кургальский полуостров, то заранее изучите правила пребывания в заказнике, потому что там есть определенные моменты, например, что поставить палатку, разжечь костер и так далее можно только в определенных местах, которые отведены как раз для этого», — предупреждает эксперт.
Советы для безопасного и комфортного отдыха с палатками в Ленобласти
- Выбирать проверенные места. Ориентироваться на отзывы туристов и рекомендации экспертов.
- Учитывать сезон. В разное время года условия отдыха могут сильно отличаться.
- Раннее бронирование мест. На популярных направлениях это может быть необходимо.
- Соблюдать правила пожарной безопасности.
- Защитить себя от клещей. Использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок по лесу.
- Уважать природу. Не оставлять мусор и не наносить вред окружающей среде.
Ленинградская область — это настоящий рай для любителей отдыха на природе. Главное — помнить о безопасности, уважать природу и соблюдать правила пребывания в выбранном месте.