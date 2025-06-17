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Вуокса, Ладога, Кургальский: где разбить палатку в Ленобласти и насладиться природой

Опубликовано: 17 июня 2025 09:32
отдых в палатках
Вуокса, Ладога, Кургальский: где разбить палатку в Ленобласти и насладиться природой
globallookpress/ Elena Mayorova

Лучшие места для кемпинга без клещей и с красивыми видами.

Ленинградская область — это прекрасное место для отдыха на природе. Но куда лучше поехать с палатками, чтобы было безопасно, комфортно и без клещей? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь.

Река Вуокса: для любителей походов и речного отдыха

В Ленобласти есть масса мест для отдыха на любой вкус. И для рыбалки, и для тихого отдыха, и для экстремальных развлечений.

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм
«Например, можно поехать на реку Вуокса. Почему бы нет? Это место, которое нравится людям, которые увлекаются походами, кто любит отдыхать на реке, поэтому это замечательный вариант, чтобы остановиться прекрасные пейзажи», — советует Наталья Ансталь.

Вуокса сочетает в себе разные виды активного отдыха.

«Если вы вдруг увлекаетесь сплавом, можно будет и Лосевские пороги захватить, почему бы и нет. Это место совмещает в себе и сплавы на байдарках, и рафтинг, и отдых в палатках, поэтому тоже замечательный вариант такой», — добавляет эксперт.

Ладожское озеро: излюбленное место с множеством уголков для отдыха

Ладожское озеро — популярное место для отдыха.

«Ладожское озеро излюбленное место. Много уголков, где можно остановиться. Здесь различные варианты могут быть в плане туристов, то есть и те люди, которые просто любят вот дикарями отдохнуть, и для тех, кто знает толк в путешествиях», — рассказывает Наталья Ансталь.

Большое Симагинское озеро: красивая природа и живописные пейзажи

Есть варианты для тихого отдыха. Большое Симагинское озеро — красивое и доступное место для кемпинга.

«Большое Симагинское озеро, тоже отличный вариант. Можно здесь отдохнуть. Красивая природа, живописная. Ехать тоже недалеко. Здесь можно не просто прийти пожарить шашлыки но и соответственно поставить палатку и провести там пару дней», — отмечает эксперт.

Кургальский полуостров: единение с природой в Кургальском заказнике

Кургальский полуостров — для тех, кто ищет единения с природой.

«На берег Кургальского полуострова. Очень красивое тоже место. Кургальский заказник как раз там находится. Поэтому здесь такое единение с природой будет. Такая более далековатая локация, но все равно для отдыха с палатками прям суперский вариант», — советует Наталья Ансталь.

Правила пребывания в Кургальском заказнике

Важно соблюдать правила заказника.

«Если вы выбираете Кургальский полуостров, то заранее изучите правила пребывания в заказнике, потому что там есть определенные моменты, например, что поставить палатку, разжечь костер и так далее можно только в определенных местах, которые отведены как раз для этого», — предупреждает эксперт.

Советы для безопасного и комфортного отдыха с палатками в Ленобласти

  • Выбирать проверенные места. Ориентироваться на отзывы туристов и рекомендации экспертов.
  • Учитывать сезон. В разное время года условия отдыха могут сильно отличаться.
  • Раннее бронирование мест. На популярных направлениях это может быть необходимо.
  • Соблюдать правила пожарной безопасности.
  • Защитить себя от клещей. Использовать репелленты, носить закрытую одежду и осматривать себя после прогулок по лесу.
  • Уважать природу. Не оставлять мусор и не наносить вред окружающей среде.

Ленинградская область — это настоящий рай для любителей отдыха на природе. Главное — помнить о безопасности, уважать природу и соблюдать правила пребывания в выбранном месте.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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