В память о погибших: в Петербурге и Ленобласти отметили годовщину трагедии съемочной группы Бодрова
В память о погибших: в Петербурге и Ленобласти отметили годовщину трагедии съемочной группы Бодрова

Опубликовано: 22 сентября 2025 19:30
Данила Багров
В память о погибших: в Петербурге и Ленобласти отметили годовщину трагедии съемочной группы Бодрова
Кадры из фильма "Брат"

Память о Сергее Бодрове продолжает жить в сердцах россиян, воплощаясь в новых арт-объектах и напоминая о его главных ценностях.

В петербургском сквере Виктора Цоя появилось новое граффити, посвященное Сергею Бодрову с цитатой: “Справедливость важнее силы”.

Фанаты также принесли цветы к изображению артиста на улице Александра Невского.

Город Данилы Багрова

В Приозерске, родном городе культового персонажа Данилы Багрова, состоялось открытие памятника Сергею Бодрову.

Как пишет 78.ru, ростовая скульптура, изображающая актера с кинокамерой, установлена рядом с Киноконцертным залом.

Открытие памятника приурочено к годовщине трагической гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Летом 2002 года, во время работы над фильмом “Связной”, ледник Колка в Северной Осетии сошел, унеся жизни минимум 125 человек, включая самого Бодрова.

Автор:
Ксения Пронина
Город
