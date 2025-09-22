В память о погибших: в Петербурге и Ленобласти отметили годовщину трагедии съемочной группы Бодрова

В петербургском сквере Виктора Цоя появилось новое граффити, посвященное Сергею Бодрову с цитатой: “Справедливость важнее силы”.
Фанаты также принесли цветы к изображению артиста на улице Александра Невского.
Город Данилы Багрова
В Приозерске, родном городе культового персонажа Данилы Багрова, состоялось открытие памятника Сергею Бодрову.
Как пишет 78.ru, ростовая скульптура, изображающая актера с кинокамерой, установлена рядом с Киноконцертным залом.
Открытие памятника приурочено к годовщине трагической гибели съемочной группы Сергея Бодрова. Летом 2002 года, во время работы над фильмом “Связной”, ледник Колка в Северной Осетии сошел, унеся жизни минимум 125 человек, включая самого Бодрова.