Летняя свежесть в каждой ложке: как приготовить малиновый сорбет дома

Опубликовано: 21 сентября 2025 18:30
Малиновый сорбет
Летняя свежесть в каждой ложке: как приготовить малиновый сорбет дома
Городовой ру

Этот десерт радует свежестью, легкостью и ярким ягодным вкусом, а приготовить его можно в любое время года.

Освежающий малиновый сорбет — одно из самых приятных лакомств, которое легко сделать дома самостоятельно.

Это ягодное мороженое без сливок и молока — отличный выбор для тех, кто избегает продуктов, которые могут вызвать аллергию или просто хочет попробовать что-то легкое.

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с «Городовым» секретом этого натурального десерта.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Малина (свежая или замороженная) 500 г
Сахара 150 г
Воды 100 мл
Сок лимона или лайма 1/2

Приготовление

Если используется замороженная малина, дать ей немного растаять при комнатной температуре.

  1. В маленькой кастрюльке соединить сахар и воду;
  2. Разогреть сладкую волу на среднем огне, помешивая, до полного растворения сахара;
  3. Проварить ее 5 минут до появления крупных пузырьков;
  4. Дать сиропу остыть;
  5. Поместить малину и сироп в блендер или кухонный процессор;
  6. Добавить свежевыжатый лимонный сок;
  7. Измельчить все в блендере до получения гладкой массы;
  8. Процедить полученную смесь через мелкое сито, чтобы удалить семена малины;
  9. Полученную массу вылить в контейнер для замораживания;
  10. Поставить в морозильную камеру и заморозить сорбет в течение 4–6 часов.

«Если каждые 30 минут массу перемешивать вилкой, то сорбет станет более вкусный, легкий и в нем не будет крупных кристаллов.

Также в сорбет можем добавить специи: гвоздику, перец душистый, корицу или анис. Специи использовать при нагреве сахара и воды, а после процедить», — советует эксперт.

Юлия Аликова Федор Никонов
