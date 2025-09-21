Летняя свежесть в каждой ложке: как приготовить малиновый сорбет дома

Освежающий малиновый сорбет — одно из самых приятных лакомств, которое легко сделать дома самостоятельно.
Это ягодное мороженое без сливок и молока — отличный выбор для тех, кто избегает продуктов, которые могут вызвать аллергию или просто хочет попробовать что-то легкое.
Шеф-повар Денис Перевоз поделился с «Городовым» секретом этого натурального десерта.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Малина (свежая или замороженная)
|500 г
|Сахара
|150 г
|Воды
|100 мл
|Сок лимона или лайма
|1/2
Приготовление
Если используется замороженная малина, дать ей немного растаять при комнатной температуре.
- В маленькой кастрюльке соединить сахар и воду;
- Разогреть сладкую волу на среднем огне, помешивая, до полного растворения сахара;
- Проварить ее 5 минут до появления крупных пузырьков;
- Дать сиропу остыть;
- Поместить малину и сироп в блендер или кухонный процессор;
- Добавить свежевыжатый лимонный сок;
- Измельчить все в блендере до получения гладкой массы;
- Процедить полученную смесь через мелкое сито, чтобы удалить семена малины;
- Полученную массу вылить в контейнер для замораживания;
- Поставить в морозильную камеру и заморозить сорбет в течение 4–6 часов.
«Если каждые 30 минут массу перемешивать вилкой, то сорбет станет более вкусный, легкий и в нем не будет крупных кристаллов.
Также в сорбет можем добавить специи: гвоздику, перец душистый, корицу или анис. Специи использовать при нагреве сахара и воды, а после процедить», — советует эксперт.