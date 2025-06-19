Городовой / Город / «Парк Победы» уходит на ремонт: какие еще станции ждет та же участь
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

«Парк Победы» уходит на ремонт: какие еще станции ждет та же участь

Опубликовано: 19 июня 2025 09:01
Метро в Петербурге
«Парк Победы» уходит на ремонт: какие еще станции ждет та же участь
Городовой ру

Вестибюль подземки полностью снесут, а на его месте появится более современное здание.

Станция метро «Парк Победы» в Санкт-Петербурге готовится к масштабной реконструкции. Уже озвучена дата начала ремонта и будущие планы.

Также власти собираются открыть дополнительный трамвайный маршрут, чтобы местные жители не ощутили трудностей с передвижением в связи с закрытием станции.

Сколько времени займет реконструкция

Предполагается, что работы начнутся уже 28 июня 2025 года и продлятся почти два года — до августа 2027-го, сообщает КП.

Что хотят сделать

Старый вестибюль станции полностью снесут, но у нового останется узнаваемая округлая форма и небольшой купол на крыше.

Новый вестибюль будет современным, двухэтажным, с подземным этажом. Его фасад украсят темными окнами и крупной мозаикой с изображением Георгия Победоносца.

Кроме того, на стене наклонного хода планируется еще одна мозаика — с Нарвскими воротами, что добавит исторического колорита.

Важное обновление — полная замена эскалаторов. Старые уже давно отслужили свое, а новые сделают спуск и подъем удобнее и безопаснее.

Как будут ездить пассажиры во время ремонта?

Закрытие станции — это, конечно, неудобства для жителей района. Чтобы облегчить ситуацию, власти решили усилить существующие маршруты наземного транспорта.

Кроме того, будет запущен трамвайный маршрут №15. Раньше в Петербурге под номером 15 уже ходили трамваи, в 1990-х — от Купчино до Московских ворот, а в 2001-м — пару недель от Купчино до Альпийского переулка.

Новый маршрут планируют пропустить от Первого трамвайного парка по Московскому проспекту, затем по Авиационной улице до проспекта Юрия Гагарина.

Почему ремонт именно сейчас?

«Парк Победы» — одна из старых станций Петербургского метрополитена, открытая в 1961 году. Здание устарело и требует серьезного обновления.

Многие петербуржцы и градозащитники выступают против сноса. Они не раз пытались добиться, чтобы вестибюль стал объектом культурного наследия, чтобы добиться реконструкции.

Однако комитет по охране памятников отказался от этого, посчитав здание типовым и не представляющей достаточной исторической ценности.

Кроме «Парка Победы», в ближайшие годы в Петербурге предполагается ремонт и реконструкция еще нескольких объектов, включая «Фрунзенскую», «Электросилу» и другие.

Это часть большой программы по обновлению метрополитена, которая рассчитана до 2035 года и включает разработку новых проектов и линий.

Новости по теме
«Парк Победы» на замке: станцию метро могут закрыть на реконструкцию 28 июня — что ждет пассажиров «Парк Победы» на замке: станцию метро могут закрыть на реконструкцию 28 июня — что ждет пассажиров 9 июня 2025 23:59
Закрыли на «реконструкцию», но толком ничего не изменили: россиянин побывал в обновленной «Пятерочке» — вышел недовольным Закрыли на «реконструкцию», но толком ничего не изменили: россиянин побывал в обновленной «Пятерочке» — вышел недовольным 27 апреля 2025 15:33
«Это не сохранение истории, это варварство»: петербуржцы бунтуют из-за станции метро «Парк Победы» «Это не сохранение истории, это варварство»: петербуржцы бунтуют из-за станции метро «Парк Победы» 10 июня 2025 18:33
Снос или сохранение: что происходит с легендарным вестибюлем станции «Парк Победы» Снос или сохранение: что происходит с легендарным вестибюлем станции «Парк Победы» 29 мая 2025 19:03
Медь вместо сусального золота: почему Нарвские ворота в Петербурге зеленого цвета Медь вместо сусального золота: почему Нарвские ворота в Петербурге зеленого цвета 26 мая 2025 14:32
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀 3
😿 16
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще