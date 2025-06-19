«Парк Победы» уходит на ремонт: какие еще станции ждет та же участь

Вестибюль подземки полностью снесут, а на его месте появится более современное здание.

Станция метро «Парк Победы» в Санкт-Петербурге готовится к масштабной реконструкции. Уже озвучена дата начала ремонта и будущие планы.

Также власти собираются открыть дополнительный трамвайный маршрут, чтобы местные жители не ощутили трудностей с передвижением в связи с закрытием станции.

Сколько времени займет реконструкция

Предполагается, что работы начнутся уже 28 июня 2025 года и продлятся почти два года — до августа 2027-го, сообщает КП.

Что хотят сделать

Старый вестибюль станции полностью снесут, но у нового останется узнаваемая округлая форма и небольшой купол на крыше.

Новый вестибюль будет современным, двухэтажным, с подземным этажом. Его фасад украсят темными окнами и крупной мозаикой с изображением Георгия Победоносца.

Кроме того, на стене наклонного хода планируется еще одна мозаика — с Нарвскими воротами, что добавит исторического колорита.

Важное обновление — полная замена эскалаторов. Старые уже давно отслужили свое, а новые сделают спуск и подъем удобнее и безопаснее.

Как будут ездить пассажиры во время ремонта?

Закрытие станции — это, конечно, неудобства для жителей района. Чтобы облегчить ситуацию, власти решили усилить существующие маршруты наземного транспорта.

Кроме того, будет запущен трамвайный маршрут №15. Раньше в Петербурге под номером 15 уже ходили трамваи, в 1990-х — от Купчино до Московских ворот, а в 2001-м — пару недель от Купчино до Альпийского переулка.

Новый маршрут планируют пропустить от Первого трамвайного парка по Московскому проспекту, затем по Авиационной улице до проспекта Юрия Гагарина.

Почему ремонт именно сейчас?

«Парк Победы» — одна из старых станций Петербургского метрополитена, открытая в 1961 году. Здание устарело и требует серьезного обновления.

Многие петербуржцы и градозащитники выступают против сноса. Они не раз пытались добиться, чтобы вестибюль стал объектом культурного наследия, чтобы добиться реконструкции.

Однако комитет по охране памятников отказался от этого, посчитав здание типовым и не представляющей достаточной исторической ценности.

Кроме «Парка Победы», в ближайшие годы в Петербурге предполагается ремонт и реконструкция еще нескольких объектов, включая «Фрунзенскую», «Электросилу» и другие.

Это часть большой программы по обновлению метрополитена, которая рассчитана до 2035 года и включает разработку новых проектов и линий.