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«Ставка на отечественного производителя»: метро в Петербурге изменится до неузнаваемости

15 мая 2025 19:31
Вагоны, метро
«Ставка на отечественного производителя»: метро в Петербурге изменится до неузнаваемости
globallookpress/ Sergey Elagin

Петербуржцам обещают построить новые станции и отремонтировать остальные.

Петербургское метро в ближайшие годы ждут большие перемены — появятся новые станции, а уже существующие будут обновлены. Губернатор Ленобласти сделал громкие заявления, которые должны совершить настоящий прорыв в системе подземки Северной столицы. Рассказываем, что именно происходит и что планируют сделать в ближайшее время.

Новые станции метро: куда и когда?

К 2030 году в Петербурге появится около десяти новых станций метро. Уже в 2025 году откроются станции «Путиловская» и «Казаковская» на Красносельско-Калининской линии, что значительно улучшит транспортную доступность юго-западных районов города.

В 2028–2030 годах планируется запустить еще несколько новых станций, включая «Лиговский проспект-2», «Каретная», «Брестская», «Улица Доблести», а также станции на других линиях — «Театральная», «Шуваловский проспект», «Гавань», «Морской фасад» и «Каменка», передает Администрация Петербурга.

Реконструкция и ремонт: пример станции «Удельная»

Не только новые станции строят — важное внимание уделяется и обновлению уже существующих. Например, станция «Удельная» на севере Петербурга, которая после долгого ремонта открылась в конце апреля 2025 года. Ее ремонт начался летом 2024 года, и на него было выделено около 2 миллиардов рублей. Работы включали обновление инфраструктуры, улучшение систем безопасности и комфорта для пассажиров.

Почему метро так важно для Петербурга?

Сейчас метро — главный вид общественного транспорта в городе, который помогает людям быстро и комфортно добираться до работы, учебы и других важных мест. Но с ростом населения и расширением городской территории старые линии и станции уже не справляются с нагрузкой. Горожане жалуются на бесконечные толпы в подземке, плохие указатели, что говорит о необходимости реконструкции станций.

Губернатор Александр Беглов сказал, что строительство будет основано на отечественном производителе, так как удалось преодолеть кризис и приступить к делу.

«В деле полноценного восстановления строительства метро сегодня ставка делается именно на отечественного производителя», — сказал он.

Что ждет метро после 2030 года?

В долгосрочной перспективе, в Петербурге планируют создать кольцевую линию, которая соединит разные районы города и позволит значительно сократить время в пути для многих пассажиров.

Петербуржцы надеются, что поземка в их городе станет лучше и готовы терпеть временные неудобства, пока идет реконструкция и создание новых станций.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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