«Не повторять»: как петербуржцы испытывают судьбу на Крюковом канале и зачем плывут до Кронштадта

Теплая погода в Петербурге — время смелых приключений и рискованных выходок.
Три петербуржца совершили 6-часовой SUP-заплыв от станции «Приморская» до Кронштадта, а двое парней устроили опасное шоу на Крюковом канале.
SUP-марафон до Кронштадта
Трем мужчинам стало скучно и они ночью решились пуститься в неожиданное путешествие.
Они совершили 6-часовой SUP-заплыв от станции «Приморская» до Кронштадта.
Благополучно доплыли, а затем уже по сухопутному маршруту вернулись домой.
Прыжки с катера на мост: премия Дарвина в студию
На Крюковом канале в Петербурге двое парней зацепились за мост во время прогулки на катере.
Как пишет "Фонтанка", Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после появления в Сети видео, снятого в районе Крюкова канала в Петербурге.
Судя по видеозаписи, распространившейся в соцсетях, молодые люди зацепились за мост и затем планировали влезть на него.
Но, вероятно, они не рассчитали свои силы и забраться на мост не смогли — лишь немного повисели, а потом катеру пришлось вернуться за ними.
По предварительным данным, их действия нарушали правила безопасности при перевозке пассажиров и создавали помехи для других маломерных судов.
В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» сообщили, что после опасного перформанса мост не пострадал.
“Дарвин по ним ревет!” — комментируют петербуржцы в социальных сетях.
“Явно не подвиг, глупость и юношеский максимализм”.