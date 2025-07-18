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«Не повторять»: как петербуржцы испытывают судьбу на Крюковом канале и зачем плывут до Кронштадта

Опубликовано: 18 июля 2025 18:34
приключения петербуржцев
«Не повторять»: как петербуржцы испытывают судьбу на Крюковом канале и зачем плывут до Кронштадта
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

О безумных выходках горожан, попавших на видео.

Теплая погода в Петербурге — время смелых приключений и рискованных выходок.

Три петербуржца совершили 6-часовой SUP-заплыв от станции «Приморская» до Кронштадта, а двое парней устроили опасное шоу на Крюковом канале.

SUP-марафон до Кронштадта

Трем мужчинам стало скучно и они ночью решились пуститься в неожиданное путешествие.

Они совершили 6-часовой SUP-заплыв от станции «Приморская» до Кронштадта.

Благополучно доплыли, а затем уже по сухопутному маршруту вернулись домой.

Прыжки с катера на мост: премия Дарвина в студию

На Крюковом канале в Петербурге двое парней зацепились за мост во время прогулки на катере.

Как пишет "Фонтанка", Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после появления в Сети видео, снятого в районе Крюкова канала в Петербурге.

Судя по видеозаписи, распространившейся в соцсетях, молодые люди зацепились за мост и затем планировали влезть на него.

Но, вероятно, они не рассчитали свои силы и забраться на мост не смогли — лишь немного повисели, а потом катеру пришлось вернуться за ними.

По предварительным данным, их действия нарушали правила безопасности при перевозке пассажиров и создавали помехи для других маломерных судов.

В пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест» сообщили, что после опасного перформанса мост не пострадал.

“Дарвин по ним ревет!” — комментируют петербуржцы в социальных сетях.

“Явно не подвиг, глупость и юношеский максимализм”.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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