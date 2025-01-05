Так говорят только приезжие: слово, которое вряд ли хоть раз в жизни говорили коренные петербуржцы

Если оно все же звучало в вашей семье, значит, у вас были выходцы с Юга России.

Если кто-то называет свёклу буряком, а плечики для одежды — тремпелем, можно почти с уверенностью сказать: этот человек родом с юга России. Такие слова — это не просто сленг, а настоящие маркеры, которые выдают географическую принадлежность говорящего. В Петербурге о таком «южном акценте» часто даже не догадываются.

Тайна слова «тремпель»

Одно из самых ярких слов, характерных для Белгородской области, Ростова-на-Дону, Донбасса и соседних регионов, — это «тремпель». Так на юге называют обычные плечики для одежды. Для местных жителей это слово настолько привычно, что его считают естественным.

А вот северяне, да и коренные петербуржцы, обычно впадают в ступор, впервые услышав это название.

Но откуда взялось такое необычное слово? Оказывается, оно связано с мебельной фабрикой в Харькове, выпускавшей плечики с логотипом «Тремпель». Фамилия владельца производства со временем стала нарицательной — как «ксерокс» или «памперсы». Однако по загадочной причине такое название закрепилось только на юге России и в Донбассе.

Почему это слово не дошло до Петербурга?

Южные регионы России традиционно перенимали не только культурные, но и бытовые особенности от соседних стран. Влияние исторических и экономических связей, в том числе торговых, сделало «тремпель» частью местного лексикона.

Петербург, с его северными корнями и собственной речевой культурой, оказался далеко от этого процесса.

Так что если в следующий раз услышите, как кто-то просит передать «тремпель», можете быть уверены — перед вами настоящий южанин.