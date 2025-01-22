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Таких лучше выгуливать в лоток: собакам каких пород противопоказан зимний Петербург

22 января 2025 12:01
Собака зимой
Таких лучше выгуливать в лоток: собакам каких пород противопоказан зимний Петербург
Фото Городовой.ру

Если остро необходимо погулять, то можно выйти на 5 минут у дома.

Зима — время не только снежных забав, но и повышенной заботы о наших домашних питомцах. Для многих собак морозы становятся настоящим испытанием, особенно если они относятся к породам, плохо переносящим холод. Ветеринар Александр Романов объясняет, каким породам нужно особенно тщательно дозировать зимние прогулки.

Уязвимые породы

Мелкие собаки с короткой шерстью, такие как чихуахуа, той-терьеры и таксы, особенно чувствительны к низким температурам. Их небольшой размер, короткий мех и близость к земле делают их уязвимыми к переохлаждению. Даже лёгкий мороз может стать для них серьёзным стрессом.

Даже если вы облачите своего питомца в пуховик и ботиночки, это не гарантирует полной защиты от холода. Короткие прогулки ещё допустимы, но длительное пребывание на морозе может привести к обморожению или переохлаждению, а контакт с наледью и реагентами — к травмам подушечек лап.

Почему важно быть осторожным

У собак с тонкой шерстью отсутствует естественный защитный слой, который помогает крупным породам вроде хаски или овчарок переносить холод. В результате, даже в одежде, маленькие питомцы могут начать дрожать уже через несколько минут на морозе. Это сигнализирует о том, что пора возвращаться домой.

Кинолог советует владельцам таких пород предусмотреть альтернативы прогулкам. Использование впитывающих пелёнок в квартире — отличное решение для минимизации стресса зимой. Это особенно актуально для пожилых собак и тех, кто плохо переносит смену температуры.

Кто обожает зиму

Собакам с густой шерстью, таким как лабрадоры, ретриверы, шпицы и хаски, морозы не только не страшны, но и приносят радость. Эти породы могут долго гулять и играть в снегу без риска переохлаждения. Однако и им следует уделять внимание: не забывайте проверять лапы после прогулки, чтобы избежать раздражений от реагентов.

Зимние прогулки — это радость для собак, но они требуют ответственного подхода. Зная особенности своей породы, вы сможете обеспечить питомцу комфорт и здоровье даже в самые морозные дни.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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