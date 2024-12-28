4 идеи для новогодних развлечений, которые точно понравятся всем

Будете веселиться и смеяться, как в детстве.

Чтобы незабываемо встретить Новый год пухлый, кошелек не нужен. Веселую вечеринку можно закатить в любой петербуржской квартире. Можно вспомнить, как играть в крокодила или твистер. Но если они уже наскучили, попробуйте добавить немного новизны с этими забавными идеями для праздника.

Ватные снежки

Чтобы немного размяться и не сидеть за столом, предложите гостям посоревноваться в меткости. Для этого нужно подготовить мишень из ведра и по очереди кидать ватные шарики с расстояния нескольких метров. Это занятие обещает массу веселья, ведь шарики не будут летать идеально, и азарт гарантирован!

Самая смешная фотография

Попросите гостей делать смешные снимки в течение вечера. В конце праздника проголосуйте за лучший кадр и вручите приз тому, кто сделал самый забавный снимок.

Случайные развлечения

Добавьте элемент неожиданности в конкурсы и игры. Напишите названия различных развлечений на листках и положите их в непрозрачный мешок или ящик. В новогоднюю ночь предложите гостям вытаскивать листки и проводить выпавшую игру — каждый раз будет интересно!

Новогодний квест

Для детей и взрослых отличным развлечением станет новогодний квест. Нарисуйте «пиратскую карту» или разложите по дому записки с подсказками. Участников можно разделить на команды или дать инструкции каждому индивидуально, и пусть они отправляются на поиски подарков!