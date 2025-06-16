От барона Штиглица до немецких колонистов: что скрывают названия станций и местностей по пути из Ораниенбаума

Трудно представить, что соединение между станциями Ораниенбаум-1 и Ораниенбаум-2 до советской власти вовсе отсутствовало.

Путешествие на электричке от Ораниенбаума до Калище — это не просто перемещение из точки А в точку Б, это возможность увидеть историю в названиях, которые проносятся за окном.

Ораниенбаум-1 и Ораниенбаум-2: разделенные до советской власти

В Ораниенбауме-1 заканчивалась Балтийская железная дорога, открытая еще в 1857 году бароном Штиглицем.

А от станции Ораниенбаум-2 в сторону Красной горки шла принадлежавшая военному ведомству стратегическая Ижорская железная дорога, построенная перед Первой мировой войной.

Как пишет «Музей Оранэлы», только в 1927 году две железных дороги соединили.

Ораниенбаум-2: Троицкая слобода и Малая Пискаревка

Железнодорожная станция находится по соседству с местностью, которая раньше называлась Троицкой слободой. Здесь располагались дома строителей дворцового комплекса, а также казармы ветеранов наполеоновских войн. Здесь же находилась деревянная Троицкая церковь.

В 1904 году на месте старой церкви по проекту архитектора Игнатия Платоновича Горленского был построенный новый храм.

Рядом с церковью располагалось Свято-Троицкое православное кладбище, на котором хоронили морских офицеров и других деятелей российского флота, служивших в Ораниенбауме и Кронштадте.

После революции Троицкую Слободу переименовали в Красную, и она вошла в состав города Ораниенбаум.

Малая Пискаревка: Братская могила защитников Ораниенбаумского плацдарма

Во время войны на местном кладбище была устроена братская могила воинов Красной армии и местных жителей, погибших во время обороны ораниенбаумского плацдарма в 1941-1944 годах.

Всего здесь было похоронено около пяти тысяч человек, из-за чего это кладбище сегодня называют Малой Пискаревкой.

Усадьба Зубовых «Отрада»: развалины дачной архитектуры XVIII века

Миновав Троицкую слободу, электричка проезжает мимо усадьбы Зубовых «Отрада». Ее развалины находятся также слева по ходу движения.

Это редчайший образец дачной архитектуры начала XVIII века. Здание построено из кирпича, что для того времени было довольно необычно, так как большинство построек были деревянными. После революции в здании усадьбы открылась Петроградская сельскохозяйственная школа. В ней обучались беспризорники, родители которых погибли в революцию и гражданскую войну.

Потом здесь был тракторный техникум и профессионально-техническое училище. После его переезда в другое место, здание усадьбы пришло в запустение.

Его разрушение в 2010 году довершила съемочная группа фильма «Край», которая подожгла пустовавший дом ради эффектного кадра. В данный момент усадьбу Отрада пытаются восстановить.

Кронштадтская Колония: немецкое поселение времен Александра I — небольшая колония с большими задачами

Место названо так в память о поселении немцев, иммигрировавших в Россию в XIX веке. Немцев приглашали в Россию по приказу Александра Первого, а затем и Николая Первого. Они должны были «показать» русским крестьянам, как нужно правильно вести сельское хозяйство.

Колонистам давались щедрые ссуды, а дома для них строились по проекту придворного архитектора Андрея Воронихина, создателя Казанского собора.

Кронштадтская колония была одной из самых маленьких. В ней числилось всего шесть немецких семей. Они занимались не только садоводством и огородничеством, но также работали на строительстве фортов и прокладке кабелей в Кронштадт.

Летом же колонисты охотно сдавали дачи живущим в Петербурге немецким семьям.

Усадьба Санс-Эннуи: романтическая история Петра III и Елизаветы Воронцовой

В самом конце Кронштадтской колонии слева по ходу поезда можно увидеть заброшенные здания усадьбы Санс-Эннуи. Название усадьбе, по аналогии с дворцовым ансамблем Сан-Суси в Потсдаме, еще в 1762 году дал великий князь Петр Федорович (будущий император Петр Третий). Он купил ее для своей фаворитки, Елизаветы Воронцовой.

Названия за окном: живая история России, полная взлетов и падений

Путешествие на электричке от Ораниенбаума до Калище — это возможность прикоснуться к истории России, увидеть следы разных эпох и народов, которые оставили свой след в этих местах.

Каждое название — это ключ к прошлому, которое может рассказать много интересного и поучительного, от немецких колонистов до русских императоров, от крестьянских изб до роскошных усадеб.