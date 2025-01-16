В Петербурге увеличились пени за просрочку оплаты коммунальных услуг

С начала 2025 года петербуржцам стоит внимательнее относиться к оплате жилищно-коммунальных услуг. Пени за просрочку платежей теперь рассчитываются по новой системе, связанной с повышением ключевой ставки Центробанка до 21%.

Ранее пени за просрочку оплаты ЖКУ рассчитывались по льготному порядку, установленному постановлением правительства, с использованием ключевой ставки ЦБ, ограниченной 9,5%. Однако с 1 января это постановление утратило силу, и теперь расчет производится по текущей ключевой ставке.

Изменения означают, что при задержке оплаты коммунальных услуг пени вырастут более, чем в два раза. Специалисты предупреждают, что такие нововведения могут значительно ударить по семейному бюджету, если не оплачивать счета вовремя.

По закону:

С 31-го по 90-й день просрочки начисляется 1/300 ставки рефинансирования за каждый день.

С 91-го дня размер пеней увеличивается до 1/130 ставки рефинансирования.

Когда нужно платить за ЖКУ?

Оплата коммунальных услуг должна производиться до 10-го числа каждого месяца, следующего за расчётным. Своевременное внесение платежей позволит избежать дополнительных финансовых затрат.