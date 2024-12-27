«Теперь я теряюсь»: Боярский почти перестал посещать матчи «Зенита», и на то есть причина

Михаил Боярский, признанный поклонник футбола и давний болельщик «Зенита», признается, что стал реже посещать матчи команды. Причиной тому стали изменения, которые произошли после переезда клуба с «Петровского» на «Газпром Арену».

«"Петровский" был уютным и доступным для простого зрителя. А сейчас добираться до "Газпром Арены" мне довольно сложно, поэтому я не каждый месяц посещаю матчи», — объясняет актер. Тем не менее он обещает обязательно пойти на стадион, чтобы поздравить команду, если в 2025 году «Зенит» снова станет чемпионом.

Изменились и ощущения от посещения игр. Боярский отмечает, что на «Газпром Арене» пропала прежняя атмосфера близости к игрокам и другим болельщикам.

«На "Петровском" был шанс докричаться до команды. А на "Газпром Арене" это бессмысленно — ничего не слышно. К тому же раньше все, кто сидели рядом, были мне знакомы. А теперь я теряюсь на таком огромном пространстве».

Еще одной утратой Боярский считает исчезновение «Виража» — знаменитого сектора активных болельщиков. Но, несмотря на все изменения, в беседе с «Фонтанкой» он сохраняет оптимизм.