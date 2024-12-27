Городовой / Общество / «Теперь я теряюсь»: Боярский почти перестал посещать матчи «Зенита», и на то есть причина
Эксклюзив
Последние новости
Подвиг блокадных врачей: как попасть на выставку в Военно-медицинском музее Петербурга и сколько это стоит Город
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

«Теперь я теряюсь»: Боярский почти перестал посещать матчи «Зенита», и на то есть причина

27 декабря 2024 15:03
«Теперь я теряюсь»: Боярский почти перестал посещать матчи «Зенита», и на то есть причина
«Теперь я теряюсь»: Боярский почти перестал посещать матчи «Зенита», и на то есть причина
Legion-media

Актеру стало тяжело поддерживать добрую традицию.

Михаил Боярский, признанный поклонник футбола и давний болельщик «Зенита», признается, что стал реже посещать матчи команды. Причиной тому стали изменения, которые произошли после переезда клуба с «Петровского» на «Газпром Арену».

«"Петровский" был уютным и доступным для простого зрителя. А сейчас добираться до "Газпром Арены" мне довольно сложно, поэтому я не каждый месяц посещаю матчи», — объясняет актер. Тем не менее он обещает обязательно пойти на стадион, чтобы поздравить команду, если в 2025 году «Зенит» снова станет чемпионом.

Изменились и ощущения от посещения игр. Боярский отмечает, что на «Газпром Арене» пропала прежняя атмосфера близости к игрокам и другим болельщикам.

«На "Петровском" был шанс докричаться до команды. А на "Газпром Арене" это бессмысленно — ничего не слышно. К тому же раньше все, кто сидели рядом, были мне знакомы. А теперь я теряюсь на таком огромном пространстве».

Еще одной утратой Боярский считает исчезновение «Виража» — знаменитого сектора активных болельщиков. Но, несмотря на все изменения, в беседе с «Фонтанкой» он сохраняет оптимизм.

«Я болею только индивидуально. Главное, что у "Зенита" сейчас хорошая команда и теплые отношения между игроками. Это важно, так что грустить не будем».

Новости по теме
График футбольных матчей «Зенита» на 2025 год: самый полный на сегодняшний день График футбольных матчей «Зенита» на 2025 год: самый полный на сегодняшний день 10 декабря 2024 14:29
Причина уволиться или устроить скандал? Как реагируют женщины и мужчины Петербурга, если у коллег выше зарплата Причина уволиться или устроить скандал? Как реагируют женщины и мужчины Петербурга, если у коллег выше зарплата 21 января 2025 16:31
Подростки Петербурга массово начали обращаться к пластическим хирургам: причина очень странная Подростки Петербурга массово начали обращаться к пластическим хирургам: причина очень странная 20 января 2025 23:01
Не из-за зарплаты: в Петербурге сотрудники увольняются по двум причинам Не из-за зарплаты: в Петербурге сотрудники увольняются по двум причинам 20 января 2025 22:03
Почему в самолете томатный сок кажется таким вкусным? Петербуржцы даже не задумывались об этих причинах Почему в самолете томатный сок кажется таким вкусным? Петербуржцы даже не задумывались об этих причинах 20 января 2025 21:02
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Михаил БоярскийФутбол
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».