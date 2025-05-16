Невский без машин — мечта или утопия: почему петербуржцам никогда не увидеть главный проспект пешеходным

Почему регулярные перекрытия Невского проспекта парализуют город и есть ли выход?

Невский проспект — одна из главных транспортных артерий города, от периодических перекрытий которой страдают многие. Вопрос о том, чтобы сделать Невский проспект полностью пешеходной зоной, возникает довольно часто. Неужели эта мечта обречена остаться лишь мечтой? Возможно ли вообще превратить главный проспект Петербурга в пространство, свободное от автомобилей?

Автоэксперт Дмитрий Попов дал ответ на этот вопрос порталу «Городовой».

Транспортно-транзитная функция: невозможность отказа от автомобильного движения

«Этот вопрос постоянно обсуждается и он поднимался на щите очень много раз. Сделать Невский проспект пешеходным невозможно в принципе. К сожалению для всех нас он несет очень серьезные стратегические транспортно-транзитные функции. Именно поэтому, когда происходит Бессмертный полк или какие-то другие шествия или мероприятия, то транспортные проблемы становятся очень серьезными», — считает Попов.

Невский проспект является важной транспортной артерией, соединяющей разные районы города, и отказ от автомобильного движения приведет к серьезным транспортным проблемам.

Транзит из разных районов города: от Васильевского острова до Красногвардейского

Это серьезнейшее движение транспорта из Васильевского острова, из Петроградского, Приморского района в юго-восточные районы в Красногвардейский. И от этого избавиться невозможно. Как минимум, в ближайшей перспективе точно. Невский проспект обеспечивает транспортную доступность между разными частями города, и его закрытие приведет к затруднениям в передвижении для многих петербуржцев.

Проблема подъезда к зданиям: узкие улицы и организация движения

«Кроме этого, обратите внимание, сделать сам Невский проспект пешеходным мешает еще и ситуация, касающаяся того, как будут подъезжать к присутствующим местам транспортные средства. Потому что, несмотря на то, что у нас город европейского типа с уличной дорожной сетью сетевой, когда все параллельно, перпендикулярно, но если закрыть сам Невский проспект и сделать его пешеходным, то нам надо будет оставить все остальные дороги, подъезжающие к Невскому проездными, с возвратными моментами. Они достаточно узкие, эти все Рубинштейны, набережные Фонтанки и Садовые», — отмечает Попов.

Организация подъезда транспорта к зданиям, расположенным на Невском проспекте, представляет собой сложную задачу. Узкие улицы, прилегающие к проспекту, не справятся с возросшей нагрузкой, что приведет к пробкам и затруднениям в движении.

Альтернативные решения: частичное ограничение движения и развитие общественного транспорта

В качестве альтернативных решений можно рассмотреть возможность частичного ограничения движения на Невском проспекте в определенные дни или часы. Также необходимо развивать систему общественного транспорта, чтобы снизить нагрузку на Невский проспект и улучшить транспортную ситуацию в городе.

Мнение горожан: пешеходная зона или транспортная артерия

Вопрос о превращении Невского проспекта в пешеходную зону вызывает активные дискуссии среди горожан. Многие петербуржцы мечтают о возможности прогуливаться по Невскому проспекту, свободному от автомобилей, и наслаждаться красотой архитектуры. Однако другие понимают, что полное закрытие Невского проспекта приведет к транспортным проблемам и затруднениям в передвижении по городу.

Необходимо учитывать мнение всех заинтересованных сторон при принятии решений о будущем Невского проспекта.

Развитие пешеходных зон в других районах города: альтернатива Невскому проспекту

В качестве альтернативы превращению Невского проспекта в пешеходную зону можно рассмотреть возможность развития пешеходных зон в других районах города. Создание привлекательных и удобных пешеходных пространств в разных частях Петербурга позволит удовлетворить потребности горожан в пешеходных прогулках и снять нагрузку с Невского проспекта.