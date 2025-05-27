«Требую ее увольнения»: на что жалуются туристы во время экскурсий по Спасу на Крови

Санкт-Петербург поражает красотой храмов и дворцов, и Спас на Крови — одно из таких мест. Однако и там посетители находят недостатки.

Храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге сегодня — одно из самых популярных туристических мест города.

Ежегодно сюда приезжают тысячи гостей, чтобы увидеть этот яркий и необычный памятник архитектуры, который словно сошел со страниц русской сказки.

Храм построен на месте где был смертельно ранен император Александра II и теперь выполняет не только религиозную функцию, но и служит музеем, где можно полюбоваться уникальными мозаиками и ярким внешним декором.

Туристы восхищаются этим произведением искусства, его историей и рассказывают, какие недостатки все же есть у этого места.

Как создавался храм

Проект храма разрабатывал архитектор Альфред Парланд вместе с архимандритом Игнатием. Они вдохновлялись русской архитектурой XVII века, особенно московскими и ярославскими церквями того времени. В итоге храм получился очень похожим на знаменитый московский собор Василия Блаженного — с яркими разноцветными куполами и сложной мозаикой. Строительство длилось целых 24 года, а высота храма — 81 метр, что символично: именно в 1881 году был убит император.

Судьба храма в XX веке

После революции и в советское время судьба храма была непростой. Его закрыли, использовали как склад, а во время блокады Ленинграда даже как морг. В 1930-х годах власти хотели разобрать здание, а его кресты спрятаны под водой. После войны храм сильно пострадал, и только к концу XX века началась масштабная реставрация, которая длилась около 25 лет.

Чем недовольны туристы

Туристы отмечают красоту и величие храма, но недовольны отношением персонала к посетителям.

«Конечно все красиво, спасибо реставраторам. Недостатки: Равнодушие персонала к пожилым людям», — отметил турист на сайте отзовик.

Причем жалуются посетители и на экскурсоводов, которые скучно рассказывают историю такого величественного храма. Также есть просьба уволить конкретного кассира, испортившего впечатление от посещения Спаса на Крови.

«Легендарное место, куда хочется возвращаться вновь и вновь! Недостатки: Кассир Иванова И.И. (фамилия и инициалы изменены) Требую ее увольнения!!!», — написала одна из посетительниц.

Мозаичное чудо

Сегодня Спас на Крови — это и действующий православный храм, и музей, который ежегодно привлекает десятки тысяч туристов со всего мира. Его уникальный внешний декор и богатство внутреннего убранства делают его одним из главных архитектурных сокровищ Петербурга.

Фасады храма украшены разноцветной глазурованной черепицей, резными изразцами, фигурными наличниками и кокошниками — элементами, которые придают зданию сказочный, почти волшебный вид. Купола покрыты яркой эмалью и позолотой, а каждая из девяти глав уникальна и непохожа на другие.

Туристы отмечают, что экскурсия не подразумевает рассказ о внешном виде храма, что тоже входит в список недостатков.

«Маршрут экскурсии только внутри храма»;

«Необыкновенная мозаика, но скучный экскурсовод», — пишут туристы.

Несмотря на это, посетители Спаса на Крови отмечают, что место окутано особой атмосферой, и это завораживает, а красота храма поражает.