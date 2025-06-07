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Трофеи Победы: какие вещи советские воины везли домой из Германии

Опубликовано: 7 июня 2025 18:01
1945 год, Берлин
Трофеи Победы: какие вещи советские воины везли домой из Германии
Global Look Press / Russian Look

Русские солдаты не занимались мародерством, жители Германии сами продавали свои вещи.

После Победы в 1945 году многие советские солдаты вернулись домой не только с медалями и орденами, но и с настоящими «сокровищами» из Германии. Эти трофеи — от простых вещей до техники и мебели, которые стали для многих символом победы. Но что же именно привозили советские воины?

Откуда брались трофеи

Важно сразу понять: это не был массовый грабеж. Да, случаи мародерства случались, но они строго карались — до расстрела. Основная часть трофеев доставалась солдатам законно. Войска имели специальные склады с захваченными вещами, на которых солдатам и офицерам «в поощрение» выдавались разные предметы.

Кроме того, в ближайших городах после капитуляции быстро появились стихийные рынки и барахолки, где местные жители продавали все, что осталось: от продуктов до часов и зажигалок. Советские солдаты охотно покупали эти вещи, меняя их на табак, продукты или просто деньги.

С ноября 1944 года был введен приказ, разрешающий военнослужащим отправлять домой посылки с трофеями. Это делалось легально, чтобы перевозить самые разные вещи, не рискуя попасть под обвинение в мародерстве.

Какие это были вещи?

Велосипеды

Немецкие армейские велосипеды были очень ценными. Их на складах было много, и командование стало бесплатно раздавать их солдатам. После войны на этих велосипедах ездили по деревням, учились кататься дети — они стали настоящим символом послевоенного времени, передает КП.

Часы

Немецкие наручные часы считались настоящей роскошью. В начале войны они были у офицеров, к 1945 году многие солдаты носили несколько часов на руке. Эти хронометры были прекрасными и надежными, их ценили и передавали по наследству.

Бритвы и ножи

Немецкие станки для бритья и перочинные ножи были востребованы по качеству и удобству. Бритвы особенно ценились, ведь в СССР подобные вещи были в дефиците.

Музыкальные инструменты

Губные гармошки, аккордеоны, даже пианино — все это попадало в руки офицеров и всегда было хорошим подарком или сувениром.

Одежду, обувь, ткани

Солдаты отправляли домой посылки с немецкой одеждой и обувью. Новые вещи со складов были особенно желательны, так как в послевоенном СССР был дефицит таких вещей.

Как был организован вывоз крупных трофеев

Крупные вещи — мебель, автомобили, радиоприемники — вывозили эшелонами. Генералам, например, бесплатно выдавали по одной легковой машине, офицерам — мотоциклы и велосипеды. Кроме того, они могли купить за деньги пианино, ковры, сервизы и другие предметы роскоши.

Таким образом, трофеи из Германии для советских солдат были не просто вещами — это была память о победе, символ перехода и начало новой жизни. Они вызывают чувство выполненного дома долга и маленьких радостей, которые потом передавались из поколения в поколение.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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