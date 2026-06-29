Тропики под облаками: западный ветер прогрел Финский залив и подарил Петербургу одну из самых теплых ночей в истории

Прошедшая ночь в Петербурге выдалась по-настоящему особенной. Пока многие пытались уснуть, город ставил температурные рекорды.
Ночь, когда было не заснуть
Если вам ночью было душно — вам не показалось. Столбик термометра в центре города не опустился ниже +18,8 градуса, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Для конца июня это очень много. В рейтинге самых теплых ночей за всю историю наблюдений эта заняла почетное шестое место.
Почему так вышло? Все дело в облаках. Они сработали как одеяло: накрыли город, не дав теплу, накопленному за день, уйти в атмосферу. Даже дождь не помог охладить пыл петербургского воздуха.
Бывало и жарче
Конечно, до абсолютных рекордов мы не дотянули. Петербуржцы еще помнят аномальное лето 2021 года и совсем недавний 2024-й.
Тогда ночами было за +20, а днем город буквально плавился от тридцатиградусной жары. Сейчас ситуация мягче, но для нашего северного региона +18 ночью — это почти тропики.
Где уже можно искупаться?
Хорошие новости для тех, кто планирует выходные у воды. Финский залив наконец-то прогрелся. Сейчас вода там в среднем +19…+21 градус. Это вполне комфортно для короткого заплыва.
Куда ехать?
- Лучше всего дела обстоят на удаленных пляжах, например, в Шепелево. Там вода уже выше +20. Теплые потоки с Балтики гонит западный ветер.
- А вот Нева остается верна себе. Температура в реке замерла на отметке +17,5 градусов. Река глубокая и проточная, поэтому прогревается она гораздо медленнее залива.
Обойдет ли нас аномальная жара?
В Европе сейчас настоящий ад — во многих странах температура перевалила за +30 и даже +35. Но петербуржцам можно выдохнуть. Огромные массы раскаленного воздуха пройдут южнее нас.
Экстремальной жары «под тридцать» в ближайшее время не ждем. К нам заглянет лишь край этого теплого фронта. Так что погода останется комфортной: тепло, но без фанатизма.
Ранее «Городовой» рассказывал, что антициклон несет в город прогретый воздух.