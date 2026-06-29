Городовой / Новости Петербурга / Тропики под облаками: западный ветер прогрел Финский залив и подарил Петербургу одну из самых теплых ночей в истории
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Больше не покупаю сладости к чаю: эти творожные треугольники покорили всю семью Полезное
Шевроны и танковая сталь под ногами: как в итоге изменится «Парк Победы» после реконструкции Новости Петербурга
Город Турции, который стоит посетить ради завтраков: здесь вкуснее, чем в Стамбуле - где находится, что попробовать Полезное
Жара не станет помехой для отдыха: чем заняться в Краснодаре летом - план на июль и август 2026 года Полезное
Асфальт — одним, тротуары — другим: как дорожные гиганты поделили Невский и 29 миллиардов Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Туризм Рецепты Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Тропики под облаками: западный ветер прогрел Финский залив и подарил Петербургу одну из самых теплых ночей в истории

Опубликовано: 29 июня 2026 17:49
 Проверено редакцией
Тропики под облаками: западный ветер прогрел Финский залив и подарил Петербургу одну из самых теплых ночей в истории
Тропики под облаками: западный ветер прогрел Финский залив и подарил Петербургу одну из самых теплых ночей в истории
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Прошлая ночь выдалась аномально тёплой из-за обилия облаков.

Прошедшая ночь в Петербурге выдалась по-настоящему особенной. Пока многие пытались уснуть, город ставил температурные рекорды.

Ночь, когда было не заснуть

Если вам ночью было душно — вам не показалось. Столбик термометра в центре города не опустился ниже +18,8 градуса, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Для конца июня это очень много. В рейтинге самых теплых ночей за всю историю наблюдений эта заняла почетное шестое место.

Почему так вышло? Все дело в облаках. Они сработали как одеяло: накрыли город, не дав теплу, накопленному за день, уйти в атмосферу. Даже дождь не помог охладить пыл петербургского воздуха.

Бывало и жарче

Конечно, до абсолютных рекордов мы не дотянули. Петербуржцы еще помнят аномальное лето 2021 года и совсем недавний 2024-й.

Тогда ночами было за +20, а днем город буквально плавился от тридцатиградусной жары. Сейчас ситуация мягче, но для нашего северного региона +18 ночью — это почти тропики.

Где уже можно искупаться?

Хорошие новости для тех, кто планирует выходные у воды. Финский залив наконец-то прогрелся. Сейчас вода там в среднем +19…+21 градус. Это вполне комфортно для короткого заплыва.

Куда ехать?

  • Лучше всего дела обстоят на удаленных пляжах, например, в Шепелево. Там вода уже выше +20. Теплые потоки с Балтики гонит западный ветер.
  • А вот Нева остается верна себе. Температура в реке замерла на отметке +17,5 градусов. Река глубокая и проточная, поэтому прогревается она гораздо медленнее залива.

Обойдет ли нас аномальная жара?

В Европе сейчас настоящий ад — во многих странах температура перевалила за +30 и даже +35. Но петербуржцам можно выдохнуть. Огромные массы раскаленного воздуха пройдут южнее нас.

Экстремальной жары «под тридцать» в ближайшее время не ждем. К нам заглянет лишь край этого теплого фронта. Так что погода останется комфортной: тепло, но без фанатизма.

Ранее «Городовой» рассказывал, что антициклон несет в город прогретый воздух.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью