Комары, толпы и шторы-блэкаут: горькая правда о самой «романтичной» поре Петербурга

За фасадом романтики и волшебства скрывается реальность, которая может оказаться совсем не такой радужной.

Белые ночи — визитная карточка Санкт-Петербурга, мечта любого туриста.

Все приезжие мечтают застать этот сезон: билеты дорожают, гостиницы переполняются, а улицы превращаются в сплошные толпы.

“Петербург в это время продает свою «главную романтику»”, — отмечает блогер Дарья Тиханцова.

Но для многих это лишь “картинка, которая работает один-два раза”.

Для горожанина — месяц хронической усталости.

Туристы против жителей: кто кого?

Для приезжих белые ночи — это “магия”, а для петербуржцев — “сезон толп”.

Набережные и Невский проспект заполнены экскурсионными группами, а в кафе — очереди.

Местные жители предпочитают избегать центра, а многие и вовсе уезжают в пригороды, чтобы “не сталкиваться с этим туристическим нашествием”.

“Белые ночи давно стали не про романтику, а про маркетинг”, — констатируют они.

Маркетинговый ход или реальность?

Турфирмы предлагают специальные туры, рестораны обещают “вид на ночь, когда не темнеет”, а на билетах в музеи и театры появляются “летние коэффициенты”.

Уникальное природное явление превратилось в “банальную торговую марку, которую продают дороже, чем она стоит”.

Реальность, о которой молчат:

Комары: Вопреки мифу, их становится только больше, и вечером в парках “можно сойти с ума”.

Закат и рассвет: Солнце встает через пару часов после заката, превращая романтический ужин в “утренний завтрак”.

Атмосфера: Вместо магии — “толчея, запах шаурмы и песни уличных музыкантов”, повторяющих один и тот же репертуар.

Что любят коренные петербуржцы?

Коренных жителей Петербурга редко спрашивают о белых ночах.

Они гордятся архитектурой, музеями, дворами-колодцами, атмосферой воды и каналов, возможностью уйти пешком вдоль Финского залива или сидеть на крыше.

“Живу в Питере с 1974 года, как первый раз приехала в белые ночи и с тех пор обожаю их. Считаю белые ночи наградой за долгую зиму. И не раздражают толпы туристов. И белые ночи не виноваты в том, что их хотят продать подороже”, — пишет одна из жительниц.

Другая добавляет:

“К сведению, петербуржцам спать белые ночи совершенно не мешают, это норма, к которой привыкаешь с рождения. Если в офисе все невыспавшиеся — значит все приезжие”.

Однако туристы имеют иное мнение.

“Были с женой в Питере в июне пару лет назад. Катались ночью на пароходике. Не впечатлило, ожидал большего. Не белые они (ночи). Просто короткие”, — делится впечатлениями один из приезжих.

Другой вторит:

“Точно переоцененная история. 2 года жил в Питере, наслушался историй от местных: покупай темные шторы или маску для сна, иначе не заснешь. Чепуха, все белые ночи, это просто позже темнеет, чем в центральной части и раньше светлеет”.

Многие говорят о том, что если небо затянуто тучами, то белые ночи вообще можно не заметить.