Тысяча студентов-строителей штурмуют ВСМ Москва — Петербург: от БАМа к сверхскорости

ВСМ станет главной транспортной стройкой для студенческих отрядов.

Российские студенческие отряды (РСО) намерены привлечь более тысячи студентов к строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

По его словам, этот проект станет ключевой задачей для студенческих отрядов, куда направят наиболее опытные бригады, ранее трудившиеся на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Потейко отметил, что в 2025 году на ВСМ работало около 50 студентов, так как строительство только стартовало. На БАМе студенты останутся только в транспортных отрядах, а строительные работы для них там завершатся.

Проект первой в России ВСМ Москва — Петербург реализуется по поручению президента Владимира Путина. Трасса длиной примерно 700 км пролегает через шесть регионов. Её планируют запустить в 2028 году, а к 2030-му по ней будут перевозить до 23 млн пассажиров в год.

РСО — это масштабное молодежное трудовое движение. В 2025 году в него входило свыше 400 тыс. студентов и школьников. Перед летним сезоном участники проходят бесплатное обучение по рабочим специальностям.