Кафе «Север» (бывший «Метрополь»): от роскошного ресторана до легендарной кондитерской Петербурга

Знаменитая кондитерская «Север» на Невском проспекте когда‑то была роскошным рестораном «Метрополь» и хранит память о сменившихся эпохах.

Невский проспект — это главная аорта Санкт‑Петербурга, кипящая жизнью в любое время дня.

Среди вереницы магазинов, театров и величественных зданий в доме номер 44 располагается одно из самых известных и любимых петербуржцами мест — кафе «Север».

Сегодня это имя ассоциируется прежде всего с вкуснейшими пирожными, тортами и особой атмосферой классической кондитерской.

Однако за его фасадом скрывается гораздо более долгая и насыщенная история, история трансформации от элитного ресторана начала XX века до легендарного кафе, чьи стены помнят голоса и события разных эпох.

«Метрополь»: императорский размах и блеск

История этого места началась в начале 1900‑х годов, когда в доме № 44 по Невскому проспекту открылся ресторан «Метрополь».

Это было заведение высшего класса, ориентированное на аристократию, богему и богатых гостей столицы. «Метрополь» быстро приобрел репутацию одного из самых роскошных и модных мест Петербурга.

Здесь подавали изысканные блюда, звучала живая музыка, а интерьеры поражали своим великолепием. Обеды и ужины в «Метрополе» были не просто приемом пищи, а важным светским событием.

За его столиками обсуждались последние новости, заключались сделки, зарождались и рушились карьеры.

Это был настоящий центр притяжения для тех, кто формировал культурную и деловую жизнь дореволюционного Петербурга. Стены «Метрополя» были немыми свидетелями важных встреч, пылких споров и тонких интриг.

Советский период: рождение «Севера» и новая жизнь

После Октябрьской революции и последовавших за ней перемен «Метрополь», как и многие другие буржуазные заведения, прекратил свое существование в первоначальном виде.

Однако здание на Невском 44 не опустело надолго. В советское время, примерно в 1940‑х — 1950‑х годах, на этом месте появилось новое заведение, которое стало известно как кафе «Север».

Это уже не был закрытый клуб для избранных.

«Север» стал популярным кафе‑кондитерской, доступным для широкой публики. Именно в это время он приобрел славу благодаря своим пирожным и выпечке.

Эклеры, корзиночки, трубочки с кремом, знаменитый торт «Север» — за этими лакомствами выстраивались очереди.

«Север» стал символом маленьких радостей в не всегда легкой советской жизни, местом, куда приходили отметить скромное событие, купить угощение к праздничному столу или просто побаловать себя.

Его посещали студенты и инженеры, рабочие и артисты. Истории, которые помнят эти стены в советскую эпоху, — это истории обычных ленинградцев, их надежд, свиданий, маленьких семейных праздников.

«Север» сегодня: традиции и современность

В наши дни кафе «Север» продолжает свою работу, оставаясь одним из символов Петербурга.

Оно пережило перестройку и бурные 1990‑е, сохранив свою основную направленность — кондитерскую. Конечно, интерьеры менялись, добавлялись новые элементы, но дух места во многом остался прежним.

Сегодня сюда приходят как петербуржцы по привычке и ностальгии, так и многочисленные туристы, желающие попробовать те самые легендарные пирожные.

Очереди у витрины по‑прежнему не редкость.

Кафе стало частью туристических маршрутов, местом, где можно прикоснуться к сладкой истории города.

Стены «Севера» теперь слушают разговоры на самых разных языках, помнят смех детей, пробующих первое пирожное, и шепот влюбленных пар.

Чьи истории хранит это место?

Кафе «Север», унаследовавшее стены «Метрополя», хранит в себе невероятный пласт историй.

Это истории дореволюционной элиты и советской интеллигенции, блокадников, восстанавливавших город, и современных жителей мегаполиса.

Это истории о роскоши и скромных радостях, о больших надеждах и тихих мечтах.

Каждый, кто хоть раз переступал порог этого заведения на Невском 44, оставил здесь крошечный след своей истории.

И пока кафе открыто, пока из его дверей доносится аромат свежей выпечки, эти стены продолжают впитывать новые голоса, новые смех и новые моменты жизни Петербурга, становясь живым свидетелем его непрерывной истории.