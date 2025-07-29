Код гениальности: всё о лицее №239, откуда выходят и Перельманы, и Громовы

Президентский физико-математический лицей №239 — это не просто школа, а национальный бренд и образовательный феномен, где воспитывают будущую IT-элиту России и победителей мировых олимпиад.

Если в Петербурге и есть школа, чье имя стало синонимом слова “гений”, то это, без сомнения, лицей №239.

Ежегодно он возглавляет рейтинги лучших школ страны, а его выпускники поступают в ведущие мировые вузы и создают компании, меняющие мир.

Но за фасадом легендарного статуса скрывается долгая история, уникальная методика и невероятно сложный путь, который предстоит пройти каждому, кто мечтает оказаться в его стенах.

История: от школы при Анненшуле до IT-крепости

История лицея началась задолго до его официального основания.

Здание на улице Кирочной, 8, где сейчас располагается лицей, было построено для “Анненшуле” — старейшего немецкого училища в Петербурге. Новая эра наступила в 1961 году.

На волне интереса к точным наукам и “космической гонки” по инициативе выдающихся ученых, в том числе математика Марка Башмакова, на базе школы №239 была создана первая в СССР специализированная физико-математическая школа.

Изначально она располагалась в Соляном переулке и быстро стала центром притяжения для самых одаренных детей Ленинграда.

В 1975 году школа переехала в свое нынешнее историческое здание. В 2014 году лицей получил статус “Президентского”, что окончательно закрепило его особую роль в системе российского образования.

Методика: как здесь учат?

Секрет успеха лицея №239 — это не волшебство, а система, построенная на четырех китах:

Жесткий отбор. Философия лицея — не “научить каждого”, а “найти самых мотивированных и способных и дать им все для развития”. Отбор проходит на конкурсной основе и является одним из самых сложных в стране. Глубокое погружение. Учеба не заканчивается со звонком. Ключевую роль играет система из более чем 50 кружков и лабораторий — по робототехнике, программированию, физике, химии. Ученики могут заниматься здесь до позднего вечера, работая над собственными проектами. Особые учителя. Многие преподаватели — сами выпускники лицея, а также действующие ученые и сотрудники IT-компаний. Они говорят с учениками на одном языке и выступают скорее в роли наставников, чем строгих контролеров. Ориентация на олимпиады. Лицей — это фабрика победителей. Вся система нацелена на подготовку к олимпиадам всех уровней — от городских до международных. Это воспитывает спортивный азарт, умение решать нестандартные задачи и работать в условиях стресса.

Условия поступления

Попасть в лицей невероятно сложно. Конкурс в некоторые классы достигает нескольких десятков человек на место.

Основные наборы: проводятся в 5-й и 8-й классы . Дополнительные наборы в другие классы бывают редко и только при наличии свободных мест.

Экзамены: главное испытание — письменный экзамен по математике повышенной сложности. Задания рассчитаны на логику, смекалку и нестандартное мышление, а не на школьную программу. Для прошедших первый тур может проводиться устное собеседование.

Подготовка: успешная сдача экзаменов практически невозможна без дополнительной подготовки в математических кружках. Многие начинают готовиться за 2-3 года до поступления.

Знаменитые выпускники

Список выпускников лицея — лучшее доказательство эффективности его системы.

Григорий Перельман. Всемирно известный математик, доказавший гипотезу Пуанкаре и отказавшийся от Филдсовской премии.

Михаил Громов. Выдающийся советский, французский и американский математик, лауреат Абелевской премии (аналог Нобелевской для математиков).

Андрей Толубеев. Знаменитый советский и российский актер театра и кино.

Важный факт: Часто с лицеем №239 ошибочно связывают имя Павла Дурова, но это неверно. Основатель “ВКонтакте” и Telegram является выпускником другого выдающегося учебного заведения — Академической гимназии.

Лицей №239 — это не просто школа, а целая экосистема для воспитания интеллектуальной элиты.

Это место, где увлеченность наукой и программированием является нормой, а победа на международной олимпиаде — главной целью.

Это мир, который живет по своим законам и продолжает доказывать, что концентрация талантов в одном месте дает поистине феноменальный результат.