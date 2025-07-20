От гонцов до атриума: захватывающая история Главпочтамта Петербурга

За фасадом старинного здания на Почтамтской улице скрывается не только действующее почтовое отделение, но и многовековая история связи Петербурга.

От первых почтовых гонцов и конных повозок до появления марок и телеграфа — Петербургский Главпочтамт видел все. Погрузимся в прошлое этого уникального места, где «черный двор» превратился в архитектурное чудо и где зародилась российская городская почта.

История Почты России в Санкт-Петербурге

Почтовая служба — это не просто отправка писем и посылок. В Петербурге история почты тесно связана с развитием самого города, его архитектурой и жизнью его обитателей.

Сердцем этой истории, несомненно, является Главпочтамт — здание, которое видело смену эпох и технологий, от конных повозок до телеграфа и современных коммуникаций.

Зарождение почты в столице

Санкт-Петербург, как новая столица Российской империи, быстро становился центром деловой и общественной жизни, требуя эффективной связи с остальной страной и миром.

Первая городская почта России появилась именно в Санкт-Петербурге 29 января 1833 года.

До этого почтовое ведомство находилось в подчинении у самых разных инстанций — в 1802 году оно было присоединено к Министерству внутренних дел, а в 1819 году — даже лично министру духовных дел и народного просвещения князю А. Н. Голицину.

Эти частые перемены, касавшиеся в основном высшего звена, не всегда способствовали эффективности работы на местах.

Назрела необходимость реформ. Были собраны сведения о положении почтового дела за границей, в Европу командировали специальных чиновников, сформировали комитет.

Новая реформа, проведенная в 1830 году, наконец, упорядочила административную структуру и принесла значительные изменения: введение городской почты, организация перевозки пассажиров в колясках, новые формы содержания почтовых станций и, главное, единообразие почтовых операций.

Почтовые служащие того времени выглядели весьма колоритно — их форма была сходна с военной.

В начале XIX века они носили зеленые мундиры с черным воротником и обшлагами, украшенные шитьем, треугольные шляпы с серебряным позументом и даже шпаги.

Почтальоны были чуть проще, но тоже при параде — картузы, сабля и нагрудный знак на мундире.

Главпочтамт — от пчтового стана до архитектурного шедевра

До середины XIX века почта была, прежде всего, управлением транспорта. И центральное здание, Петербургский Почтамт, отражало эту функцию.

Построенный по проекту Н. А. Львова на Ново-Исаакиевской улице (ныне Почтамтской улице), он начал работу в 1785 году.

Однако это было лишь вспомогательное помещение при почтамте — так называемый «Почтовый стан».

Само управление находилось ровно напротив — в доме С. П. Ягужинского, построенном также при участии Н. А. Львова и Я. Шнейдера.

Там, где сейчас располагается главный операционный зал Главпочтамта, ранее находился Большой внутренний двор «Почтового стана».

Первоначально это был хозяйственный, или «черный» двор.

Сюда выходили конюшни, располагавшиеся по трем его сторонам, а также сараи и мастерские — место, где кипела жизнь, связанная с лошадьми и повозками.

Во втором и третьем этажах находились казармы для «нижних чинов» и квартиры чиновников.

В композиции фасадов Н. А. Львов использовал традиционную для русского классицизма схему, выделив ризалиты в центре каждого из трех фасадов и обработав четырехколонными портиками.

Боковые крылья, кроме ризалитов на углах, были декорированы пилястрами, объединяющими два верхних этажа.

Преображение двора — рождение атриума

В начале XIX века, в связи с переводом сюда Главного почтового управления, потребовалась реконструкция. Архитектор Е. Т. Соколов перестроил здание «Почтового стана», заменив боковые галереи каменными стенами, прорезанными высокими арочными окнами и нишами, и устроив на месте конюшен жилые квартиры.

Но самое впечатляющее преображение произошло позже. В 1903 году инженер-архитектор Л. И. Новиков перекрыл бывший хозяйственный двор двойным стеклянным фонарем.

Так на месте «черного двора» появился центральный операционный зал, который явился собой самый ранний пример петербургского атриума — светлого, просторного внутреннего пространства, накрытого стеклянной крышей.

Это было революционное для Петербурга архитектурное решение, превратившее утилитарный двор в парадное рабочее помещение.

Расширение и формирование ансамбля

Увеличение объемов почтовых операций и рост штата требовали постоянного расширения.

В конце XVIII — начале XIX столетия Почтовое ведомство приобретало у частных лиц соседние дома и участки, расположенные вблизи Почтамта по Ново-Исаакиевской и Большой Исаакиевской улицам, приспосабливая их под свои нужды.

В 1834 году архитектором Департамента почт был назначен молодой и талантливый А. К. Кавос. Почти четверть века Альберт Катаринович занимался постройкой и реконструкцией зданий почтового ведомства, формируя целостный архитектурный ансамбль.

Им были построены комплекс зданий Отделения почтовых карет и бриг на Большой Морской, 61 — эффектное здание, возведенное в стиле итальянского ренессанса.

В том же стиле, с характерными флорентийскими окнами и рустом «в шубе», Кавос в 1853 году построил четырехэтажный дом Почтового ведомства на Почтамтской, 3. Там же были выстроены здания для служб Министерства почт на Почтамтской, 14-16.

Кавос искусно соединил их аркой через Почтамтскую улицу с Главпочтамтом, продолжив традицию оформления арками улиц, примыкающих к системе центральных площадей Петербурга.

Весь этот комплекс, замыкающий перспективу от Мариинской (Исаакиевской) площади, выдержан в традициях позднего римского ренессанса, создавая единый, гармоничный облик.

Эволюция почтовых услуг

По мере развития инфраструктуры совершенствовалась и организация почтовой работы. Весь город был разделен на 17 почтовых округов, в которых работали 45 пунктов приема почты.

Самые обычные конторы, работая до позднего вечера, отлично подходили для сбора корреспонденции, которую по два почтальона на каждый округ три раза в день относили на почтамт.

Уже в 1848 году отказались от услуг конторщиков, заменив их почтовыми ящиками, развешанными по городу — удобное новшество для горожан. На Главпочтамте письма сортировались, ставился штемпель, и почтальоны разносили их по адресам.

А для оплаты услуг с 1845 года в Санкт-Петербурге были введены «штемпельные куверты» — специальные почтовые конверты, на которых с помощью пресса печатался знак почтовой оплаты в виде круглого оттиска с соответствующим пояснительным текстом.

Настоящая революция произошла в 1858 году — вместо «штемпельных кувертов» в обращении появились почтовые марки. К их проектам относились достаточно серьезно.

В результате Почтовый департамент и Экспедиция заготовления государственных бумаг в 1856 году приняли рисунок первой российской почтовой марки, утвержденный самим императором Александром II.

В 1864 году в ведение Почтового департамента передается также Телеграфное управление, что стало важным шагом к интеграции связи.

Российское телеграфное агентство располагалось непосредственно за петербургским Почтамтом на улице Почтамтской, 13.

Музей связи —хранилище истории и техники

Понимание исторической ценности почтовой службы привело к созданию Музея почт и телеграфа, открытого в 1876 году.

Для его размещения купили и надстроили соседний особняк графини Гендриковой на Почтамтской улице.

Экспонаты располагались в просторном зале с итальянскими окнами, рядом находился зал совещаний, где разместилась библиотека и витрины с историческими рисунками и документами.

Министерство почт устроило в помещениях дворца Музей связи с богатейшими коллекциями технических экспонатов.

Сегодня в России сеть федеральной почтовой связи охватывает своими услугами 99% территории страны.

Российские почтовые служащие отмечают свой профессиональный праздник — День российской почты — во второе воскресенье июля, а Всемирный день почты сотрудники почтовых организаций по всему миру — 9 октября.

Главпочтамт сегодня

Главпочтамт Санкт-Петербурга расположен на Почтамтской улице, дом № 9. Здесь находится мраморный столб с Нулевой верстой, от которой с 1714 года отсчитываются расстояния от Санкт-Петербурга до других населенных пунктов — символ центральной роли города.

Рядом с Главпочтамтом расположен целый ряд других известных достопримечательностей, свидетельствующих о богатой истории района:

Дом Мятлевых: Почтамтская ул., 2 / Исаакиевская площадь, 9

Центральный музей связи имени А. С. Попова (Дворец Безбородко): Почтамтская ул., 7

Государственный музей истории религии: Почтамтская ул., 14.

Усадьба М. В. Ломоносова: Почтамтская ул., 16—18

Все они формируют уникальный исторический ансамбль.

Добраться до Главпочтамта сейчас легко — ближайшие станции метро: «Невский проспект», «Гостиный двор», «Адмиралтейская», «Сенная площадь», «Спасская», «Садовая».

История Главпочтамта Петербурга — это история развития коммуникаций, инженерной мысли и архитектуры.

От конюшен «черного двора» до светлого атриума и современных технологий — это здание является живым свидетелем того, как город и его службы менялись на протяжении столетий, оставаясь важной частью его жизни.