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Петербургские «Зайки»: почему их так много в Петропавловской крепости и где еще они прячутся в городе?

Опубликовано: 11 июля 2025 15:15
Зайцы, скульптура, Заячий остров, Петропавловская крепость
Петербургские «Зайки»: почему их так много в Петропавловской крепости и где еще они прячутся в городе?
Городовой ру

Милые зверьки, ставшие символом удачи, украшают не только стены Петропавловской крепости, но и другие уголки Петербурга, напоминая о его истории и неожиданных поворотах судьбы.

Зайцы — животные, редко ассоциирующиеся с крупными городами. Однако в Санкт-Петербурге их можно встретить, и не только в парках или скверах, но и в самом сердце города, а уж в Петропавловской крепости они и вовсе стали одним из самых узнаваемых символов.

Почему именно зайцы, и где еще в Петербурге можно увидеть изображения этих зверьков?

Заячий остров и крепость — историческая связь

Петропавловская крепость была заложена 16 (27) мая 1703 года на небольшом Заячьем острове в дельте Невы. Существует легенда, что во время закладки крепости с острова попытался убежать заяц, который запрыгнул на сапог Петру I.

Эта забавная история и дала название острову, а заяц стал своеобразным талисманом крепости.

Изначально остров, где была заложена Петропавловская крепость, назывался по-фински Jänissaari, что значит Заячий остров. Таким образом, связь зайцев с этим местом имеет не только легендарный, но и географический корень. (В оригинале сохранено финское название острова).

Зайцы на память и на удачу — памятники и скульптуры

В память об этой истории и как символ Петропавловской крепости, на Заячьем острове было установлено несколько скульптур зайцев.

Самая известная из них — небольшой памятник зайчику, установленный на сваях у Иоанновского моста, ведущего к крепости.

Он получил имя Арсений и, по замыслу авторов, символизирует того самого зайца, который спасся от наводнения, запрыгнув на сапог Петру I. Считается, что если попасть монеткой в постамент у ног зайчика, то это принесет удачу.

Эта традиция быстро прижилась, и памятник стал очень популярен среди туристов, которые устремляются попасть монеткой в постамент.

Помимо памятника на свае у Иоанновского моста, изображения зайцев (часто стилизованные) можно встретить на сувенирной продукции, связанной с Петропавловской крепостью (магниты, открытки, значки и так далее).

Где еще увидеть петербургского зайца: неочевидные места

Хотя Петропавловская крепость и ее окрестности — основные места обитания «петербургских зайцев», они изредка появляются и в других частях города:

  • В парках и скверах: скульптуры или изображения зайцев могут быть частью декоративного оформления парков и скверов, особенно тех, что расположены недалеко от воды.

  • В витринах магазинов и кафе: в период праздников или в качестве элемента фирменного стиля кафе и магазины иногда используют изображения зайцев.

  • В граффити и уличном искусстве: художники изредка используют образ зайца в своих работах, добавляя немного иронии или сказочности в городской пейзаж.

Несмотря на то, что заяц — не типичный городской житель, в Петербурге он стал знаковым символом места и напоминанием о начале истории города, его расположении и о связи города с его основателем, Петром I.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
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