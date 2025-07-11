Петербургские «Зайки»: почему их так много в Петропавловской крепости и где еще они прячутся в городе?

Зайцы — животные, редко ассоциирующиеся с крупными городами. Однако в Санкт-Петербурге их можно встретить, и не только в парках или скверах, но и в самом сердце города, а уж в Петропавловской крепости они и вовсе стали одним из самых узнаваемых символов.
Почему именно зайцы, и где еще в Петербурге можно увидеть изображения этих зверьков?
Заячий остров и крепость — историческая связь
Петропавловская крепость была заложена 16 (27) мая 1703 года на небольшом Заячьем острове в дельте Невы. Существует легенда, что во время закладки крепости с острова попытался убежать заяц, который запрыгнул на сапог Петру I.
Эта забавная история и дала название острову, а заяц стал своеобразным талисманом крепости.
Изначально остров, где была заложена Петропавловская крепость, назывался по-фински Jänissaari, что значит Заячий остров. Таким образом, связь зайцев с этим местом имеет не только легендарный, но и географический корень. (В оригинале сохранено финское название острова).
Зайцы на память и на удачу — памятники и скульптуры
В память об этой истории и как символ Петропавловской крепости, на Заячьем острове было установлено несколько скульптур зайцев.
Самая известная из них — небольшой памятник зайчику, установленный на сваях у Иоанновского моста, ведущего к крепости.
Он получил имя Арсений и, по замыслу авторов, символизирует того самого зайца, который спасся от наводнения, запрыгнув на сапог Петру I. Считается, что если попасть монеткой в постамент у ног зайчика, то это принесет удачу.
Эта традиция быстро прижилась, и памятник стал очень популярен среди туристов, которые устремляются попасть монеткой в постамент.
Помимо памятника на свае у Иоанновского моста, изображения зайцев (часто стилизованные) можно встретить на сувенирной продукции, связанной с Петропавловской крепостью (магниты, открытки, значки и так далее).
Где еще увидеть петербургского зайца: неочевидные места
Хотя Петропавловская крепость и ее окрестности — основные места обитания «петербургских зайцев», они изредка появляются и в других частях города:
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В парках и скверах: скульптуры или изображения зайцев могут быть частью декоративного оформления парков и скверов, особенно тех, что расположены недалеко от воды.
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В витринах магазинов и кафе: в период праздников или в качестве элемента фирменного стиля кафе и магазины иногда используют изображения зайцев.
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В граффити и уличном искусстве: художники изредка используют образ зайца в своих работах, добавляя немного иронии или сказочности в городской пейзаж.
Несмотря на то, что заяц — не типичный городской житель, в Петербурге он стал знаковым символом места и напоминанием о начале истории города, его расположении и о связи города с его основателем, Петром I.