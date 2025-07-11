Тайны под скалами: почему мыс на Онеге носит имя «Бесов Нос»?

Отправляйтесь в удивительное путешествие на восточный берег Онежского озера, где оживают голоса древности, высеченные на скалах тысячи лет назад.

В бескрайних просторах Карелии, на восточном берегу Онежского озера, есть место, чье название звучит интригующе и даже немного зловеще — мыс «Бесов Нос».

Но за этим именем скрываются не мрачные тайны, а одно из самых удивительных свидетельств жизни древних людей — уникальная галерея наскальных рисунков, хранящая свои секреты вот уже пять тысяч лет.

Музей под открытым небом — петроглифы Онеги

Мыс «Бесов Нос», расположенный недалеко от устья реки Черной, — это настоящий природный и исторический заповедник, музей под открытым небом, не знающий стен и расписания.

Его главная сокровищница — это скалы, спускающиеся прямо в воды Онеги, на которых сохранилось около 500 древнейших петроглифов.

Эти высеченные в камне изображения, созданные людьми, жившими здесь пять тысячелетий назад, представляют собой самое богатое собрание наскального искусства в этом регионе.

Археологи со всего мира десятилетиями изучают эти каменные послания из глубокого прошлого.

Имя с характером — откуда взялся «Бес» на скале?

Среди сотен изображений — сцен охоты, фигур животных, символов — выделяется один особенно заметный петроглиф. Это антропоморфная фигура, которую в народе стали называть «бесом».

Именно этот выразительный рисунок дал имя и самому мысу, и расположенной неподалеку деревне. Так древнее изображение, чье истинное значение, возможно, навсегда останется тайной, навсегда закрепилось в географических названиях, добавляя этому месту загадочности.

На мысе также стоит старый, уже не работающий маяк — еще один молчаливый свидетель времени и стихий.

Путешествие к древности — как добраться до мыса

Мыс «Бесов Нос» сегодня становится все более популярным у путешественников, стремящихся прикоснуться к нетронутой природе и древней истории.

Сюда приезжают авто- и велотуристы, яхтсмены используют мыс как ориентир, организуются водные экскурсии. Добраться сюда из Петербурга — само по себе небольшое приключение. Сначала нужно доехать автобусом до города Пудож.

А дальше есть два пути: либо на автомобиле (желательно внедорожнике, так как дорога грунтовая и сложная) до деревни Каршево, а затем либо пешком по этой же дороге, либо на лодке по реке Черной и Онеге.

Либо из Пудожа доехать до поселка Шальский и там арендовать лодку, которая доставит вас прямо к мысу. Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждет незабываемое погружение в уникальную природу Карелии и возможность своими глазами увидеть послания из каменного века на скалах «Бесова Носа».