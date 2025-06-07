У нас на районе не «ЗвонЯт», а «звОнят»: правила русского языка чуть не изменились, и вот к чему это привело

Как вы понимаете, скандал грянул в Сети быстро.

Попробуйте сказать «звОнит» вслух — и вы почти наверняка встретите осуждающий взгляд. Несмотря на то, что язык меняется, а нормы гибки, идея смены ударения в слове «звонит» до сих пор воспринимается как посягательство на святыню.

Опрос ВЦИОМ показал: более трети россиян резко негативно отнесутся к «реформе».

Подобные нововведения скорее будут восприняты как нарушение языкового порядка и источник дискомфорта, отмечают аналитики.

Интересный момент: чем выше человек оценивает свою грамотность, тем реже он ошибается с ударением. В народном представлении «звонИт» — один из маркеров культурного кода, и любое отклонение воспринимается как сигнал «чужака».

Также выяснилось, что 97% опрошенных считают важным соблюдать нормы русского языка, а средний балл владения родным языком составил 3,9 из 5.

Почему «звонИт» — это принципиально?

Слово «звонить» долгое время считалось «проблемным» в устной речи, и перенос ударения на первый слог вызывает особенно острые споры. Лингвисты признают: язык развивается, и со временем возможны колебания. Но «звонИт» — пока безальтернативная литературная норма.