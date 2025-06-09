«Сюрприз» в платежке: россиян предупредили о плановой индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Российские семьи готовятся к новым расходам. С 1 июля 2025 года в стране произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. Как это отразится на платежках и в каких регионах рост будет наиболее ощутимым?
На сколько вырастут тарифы в среднем по стране: комментарий депутата Госдумы
Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет в России с 1 июля, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%», — сказал агентству Якубовский.
Архангельская, Пермская и Кемеровская области: где еще тарифы вырастут значительно
Парламентарий отметил, что в Архангельской области ожидается индексация тарифов ЖКХ на 20%, в Пермском крае до 21,1%, в Кемеровской области тарифы проиндексируют до 19,8%.
|Регион
|Индексация тарифов ЖКХ (%)
|Среднее по России
|11,9
|Пермский край
|21,1
|Архангельская область
|20,0
|Кемеровская область (Кузбасс)
|19,8
|Северная Осетия
|19,1
|Челябинская область
|18,0
|Мордовия
|18,0
|Татарстан
|17,5
|Дагестан
|17,5
|Ненецкий автономный округ
|4,0
|Чечня
|5,0
|Ингушетия
|5,2
|Кабардино-Балкария
|6,0
Ппредстоящая индексация тарифов ЖКХ станет ощутимым бременем для многих российских семей. Важно быть готовым к увеличению расходов и искать способы экономии.