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«Сюрприз» в платежке: россиян предупредили о плановой индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Опубликовано: 9 июня 2025 21:02
тарифы ЖКХ
«Сюрприз» в платежке: россиян предупредили о плановой индексации тарифов ЖКХ с 1 июля
globallookpress/ Bocharov Denis

В каких регионах тарифы вырастут больше всего?

Российские семьи готовятся к новым расходам. С 1 июля 2025 года в стране произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. Как это отразится на платежках и в каких регионах рост будет наиболее ощутимым?

На сколько вырастут тарифы в среднем по стране: комментарий депутата Госдумы

Плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9% произойдет в России с 1 июля, при этом процент будет отличаться в зависимости от региона, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С 1 июля 2025 года в России произойдет плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы ЖКХ вырастут на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы будут проиндексированы на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии до 18%, в Татарстане и Дагестане рост тарифов ЖКХ составит 17,5%», — сказал агентству Якубовский.

Архангельская, Пермская и Кемеровская области: где еще тарифы вырастут значительно

Парламентарий отметил, что в Архангельской области ожидается индексация тарифов ЖКХ на 20%, в Пермском крае до 21,1%, в Кемеровской области тарифы проиндексируют до 19,8%.

Регион Индексация тарифов ЖКХ (%)
Среднее по России 11,9
Пермский край 21,1
Архангельская область 20,0
Кемеровская область (Кузбасс) 19,8
Северная Осетия 19,1
Челябинская область 18,0
Мордовия 18,0
Татарстан 17,5
Дагестан 17,5
Ненецкий автономный округ 4,0
Чечня 5,0
Ингушетия 5,2
Кабардино-Балкария 6,0

Ппредстоящая индексация тарифов ЖКХ станет ощутимым бременем для многих российских семей. Важно быть готовым к увеличению расходов и искать способы экономии.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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