Удивительная история выживания бегемота Красавицы в блокадном Ленинграде

Героизм могут проявлять не только люди, хотя без соотвержености ничего бы не вышло.

В годы Великой Отечественной войны, во время блокады Ленинграда, тяжелым испытаниям подверглись не только жители города, но и обитатели местного зоосада. Под непрекращающимися обстрелами и в условиях нехватки пищи, животные страдали от голода, холода и постоянного стресса. Однако благодаря самоотверженности сотрудников зоопарка, некоторые из них смогли пережить этот страшный период. Одной из таких историй является судьба бегемота Красавицы.

Голод и борьба за жизнь

Красавица, одна из самых крупных самок бегемота в мировых зоопарках, осталась в осажденном городе. Для двухтонного гиганта дневная потребность составляла до 40 килограммов пищи и 300 литров воды, что в условиях блокады было почти невыполнимой задачей. Но сотрудники зоосада, особенно Евдокия Ивановна Дашина, делали все возможное, чтобы спасти животное.

Чтобы накормить бегемота, сотрудники готовили необычное блюдо из опилок, распаренных с жмыхом, отрубями и небольшим количеством овощей и хлеба. Этого было недостаточно для полноценного питания, но позволило Красавице выжить.

Ежедневная забота и поддержка

Евдокия Дашина ежедневно доставляла из Невы 400 литров воды, необходимые не только для питья, но и для мытья бегемота. Без регулярного ухода кожа Красавицы начинала трескаться и кровоточить. После водных процедур женщина втирала в ее кожу камфарное масло и тюлений жир, чтобы предотвратить воспаления.

Во время авианалетов Красавица, испытывая страх, пряталась в бассейне без воды и издавала жалобные звуки. Дашина спускалась к своей подопечной, обнимала ее и успокаивала, даря ей столь необходимую психологическую поддержку.

Выживание вопреки всему

Усилиями сотрудников зоосада многие животные пережили блокаду. Красавица, благодаря заботе Дашиной и других работников, смогла дожить до преклонного возраста. Она скончалась в 1951 году, прожив около 45 лет — удивительно долгую жизнь для бегемота, пишет источник.