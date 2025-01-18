Утраченные жемчужины Петербурга: 5 зданий-памятников, которых больше нет

Санкт-Петербург — город, который славится своей архитектурой и бережным отношением к культурному наследию. Однако даже здесь время и обстоятельства не щадили некоторые выдающиеся здания. Вот пять утраченных объектов, которые некогда украшали Северную столицу.

Дом-сказка: Доходный дом Кольцова (Английский проспект, 21)

Этот впечатляющий дом золотопромышленника Петра Кольцова, выполненный в стиле русского терема, получил прозвище «дом-сказка». Его жильцами были выдающиеся личности, включая балерину Анну Павлову. Однако во время блокады дом сильно пострадал от бомбежек и сгорел. После войны руины простояли семь лет, прежде чем на их месте возвели сталинский жилой дом.

Доходный дом (Непокоренных, 2)

Архитектурная изюминка в стиле модерн украшала окраину города в начале XX века. Однако в 1970-х годах здание снесли ради расширения Площади Мужества. Сегодня на его месте — обычная советская многоэтажка, которая даже близко не передает прежнего очарования.

Жилой дом (2-й Муринский проспект, 51А)

Еще один дом в районе Площади Мужества, запомнившийся своим угловым дизайном и магазином «Молокосоюза» на первом этаже. Здание сопротивлялось сносу благодаря своим толстым стенам, и для его демонтажа пришлось использовать взрывчатку. Сегодня от исторического облика этой улицы не осталось и следа.

Греческая церковь Дмитрия Солунского (Лиговский проспект, 6)

Храм, построенный для греческой общины Петербурга, поражал своим византийским стилем и служил важным символом культурного единства. В 1962 году здание снесли, чтобы построить концертный зал «Октябрьский». Храм заменили безликой бетонной коробкой, которая до сих пор вызывает неоднозначные отзывы.

Борисоглебская церковь (Синопская набережная, 32)

Возведенная в честь спасения Александра II от покушения, церковь долгое время была заметной доминантой на набережной. Однако после революции храм закрыли и использовали как склад. К 1975 году от здания остались лишь стены, которые также были разобраны. Сегодня на его месте парковка и широкая проезжая часть.

Ностальгия по ушедшему

Эти здания — лишь малая часть того, что утратил Петербург за свою историю. Несмотря на прогресс, они напоминают нам о том, как важно сохранять культурное наследие. Какое из этих строений вы бы хотели увидеть своими глазами?