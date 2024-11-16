В декабре лучше работы нет: разобрались, сколько получают Деды Морозы и Снегурочки

Актуальная профессия, с помощью которой можно хорошо заработать.

С наступающими праздниками растет спрос на Дедов Морозов и Снегурочек, а с ним и их заработок. В этом году, по данным исследования сервиса «Зарплата.ру», гонорары артистов за новогодние выходы варьируются от 20 до 200 тысяч рублей.

Самые высокие ставки предлагают в Москве, где стоимость услуг армянского, грузинского, азербайджанского или татарского Деда Мороза может доходить до 200 тысяч рублей. Такая зарплата связана с частыми выездами на мероприятия и к заказчикам на дом, что требует большого количества времени и сил в пиковый период с середины декабря до начала января.

В других регионах России праздничные персонажи зарабатывают меньше. Например, в Уфе аниматор может получить около 60 тысяч рублей за сезон, а в Казани нанять танцующего Деда Мороза можно за 20 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2024 году россияне готовы тратить больше на новогоднее настроение: в прошлом году вилки зарплат варьировались в пределах 35-150 тысяч рублей, передает Lenta.

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