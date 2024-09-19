Черный полезнее белого и другие мифы про хлеб, в которые мы зря верим

Хлеб — один из самых популярных продуктов на столе, но вокруг него ходит множество мифов. Эксперты Роскачества развенчали самые распространенные заблуждения о черном, белом и бездрожжевом хлебе.

Миф 1: Черный хлеб полезнее белого

Многие считают, что черный хлеб всегда полезнее, но это не совсем так. Черный хлеб из ржаной муки содержит больше клетчатки, однако белый хлеб из пшеничной муки может быть обогащен витаминами и минералами. Все зависит от состава.

Миф 2: Бездрожжевой хлеб безопаснее

Считается, что бездрожжевой хлеб лучше для здоровья, но это миф. На самом деле в большинстве «бездрожжевых» хлебов используются дикие дрожжи, которые выполняют ту же функцию, что и обычные пекарские дрожжи. Хлеб с правильным составом, даже с дрожжами, может быть вполне безопасным и полезным.

Миф 3: Хлеб приводит к лишнему весу

Да, хлеб содержит углеводы, но это не означает, что он сам по себе вызывает набор веса. Все дело в количестве и балансе питания. Умеренное потребление хлеба, особенно цельнозернового, не только не навредит фигуре, но и принесет пользу организму.

Миф 4: Хлеб из муки высшего сорта вреден

Некоторые считают, что хлеб из пшеничной муки высшего сорта лишен полезных веществ. Но в реальности такой хлеб может быть дополнительно обогащен витаминами и минералами.

Миф 5: Полезен только хлеб из цельного зерна

Цельнозерновой хлеб действительно полезен, так как содержит много клетчатки и питательных веществ. Однако это не значит, что другие виды хлеба вредны. Важно обращать внимание на состав и выбирать хлеб с натуральными ингредиентами, без добавок и консервантов.