В какие часы запрещается шуметь - закон о тишине для Санкт-Петербурга: полезная информация
В какие часы запрещается шуметь - закон о тишине для Санкт-Петербурга: полезная информация

Опубликовано: 15 апреля 2026 10:31
 Проверено редакцией
Нюансы закона о тишине для Санкт-Петербурга

На территории страны требования к тишине могут существенно отличаться, ведь везде установлены свои правила. Это касается и Санкт-Петербурга. В какие часы на территории Северной столицы запрещается шуметь? Следующая информация будет полезна как для местных жителей, так и для туристов.

Для чего необходим закон о тишине

Он нужен для обеспечения жителям домов и квартир полноценного отдыха в ночное и дневное время суток. Это особенно актуально для пожилых людей и детей, сообщает "РБК".

Положения закона о тишине в Санкт-Петербурге:

  • Ночное время. Запрет распространяется ежедневно с 22:00 до 8:00.
  • Праздничные дни и выходные. Нельзя шуметь до 12:00.
  • Ремонт. Запрещается проводить ремонтные работы с 20:00 до 9:00 в будни, выходные и праздники.
  • "Тихий час". В дневное время нельзя шуметь с 13:00 до 15:00.

Есть ли исключения

Разрешается шуметь в новогоднюю ночь до 4:00. В остальные праздники исключения не являются допустимыми.

Какие можно получить штрафы:

  • Физические лица при нарушении закона должны заплатить штраф в размере от 500 до 4000 рублей.
  • Юридические лица получат более большой штраф - до 30 000 рублей.

Ранее портал "Городовой" рассказал, сколько солнечных дней в Санкт-Петербурге.

Автор:
Полина Аксенова
