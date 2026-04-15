В какие часы запрещается шуметь - закон о тишине для Санкт-Петербурга: полезная информация

На территории страны требования к тишине могут существенно отличаться, ведь везде установлены свои правила. Это касается и Санкт-Петербурга. В какие часы на территории Северной столицы запрещается шуметь? Следующая информация будет полезна как для местных жителей, так и для туристов.
Для чего необходим закон о тишине
Он нужен для обеспечения жителям домов и квартир полноценного отдыха в ночное и дневное время суток. Это особенно актуально для пожилых людей и детей, сообщает "РБК".
Положения закона о тишине в Санкт-Петербурге:
- Ночное время. Запрет распространяется ежедневно с 22:00 до 8:00.
- Праздничные дни и выходные. Нельзя шуметь до 12:00.
- Ремонт. Запрещается проводить ремонтные работы с 20:00 до 9:00 в будни, выходные и праздники.
- "Тихий час". В дневное время нельзя шуметь с 13:00 до 15:00.
Есть ли исключения
Разрешается шуметь в новогоднюю ночь до 4:00. В остальные праздники исключения не являются допустимыми.
Какие можно получить штрафы:
- Физические лица при нарушении закона должны заплатить штраф в размере от 500 до 4000 рублей.
- Юридические лица получат более большой штраф - до 30 000 рублей.
