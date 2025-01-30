В этих конфетах чаще всего заводятся червяки: вот на какие петербуржцам надо обращать внимание

Периодически в интернете появляются видео, где покупатели находят червяков в шоколадных конфетах. Эта ситуация вызывает множество вопросов и негодования, особенно если неприятный сюрприз обнаруживает ребёнок. На белорусской фабрике «Коммунарка» объяснили, почему это происходит, кто виноват и как избежать таких случаев.

Откуда берутся червяки?

Главной причиной появления личинок в сладостях становится неправильное хранение. По словам начальника управления по качеству «Коммунарки» Анны Козырь, заражение, как правило, происходит не на фабрике, а уже в магазинах.

Основная проблема — нарушение товарного соседства: конфеты часто хранят рядом с крупами, орехами или другими продуктами, которые привлекают пищевую моль. Эти насекомые способны проникать даже через плотные упаковки, если условия хранения неподходящие.

Почему личинки чаще встречаются в ореховых конфетах?

Как объясняет главный технолог фабрики Ирина Мацыгуд, личинки пищевой моли особенно любят ореховый аромат. Конфеты с орехами, такие как «Грильяж» или «Беловежская пуща», становятся для них настоящим лакомством. Однако личинки могут попасть и в обычные шоколадные изделия, если они находятся рядом с заражённой продукцией.

Что делать, если нашли червяка в конфете?

Сохраните конфету и упаковку. Это поможет подтвердить факт нарушения. Сообщите производителю. Найдите контакты на упаковке или сайте компании и отправьте жалобу с описанием ситуации. Обратитесь в контрольные органы. Если производитель не реагирует, вы можете направить жалобу в Министерство здравоохранения, сельского хозяйства или торговли.

Можно ли случайно съесть личинку?

На «Коммунарке» заверили, что личинки пищевой моли не являются переносчиками опасных инфекций. Однако, если речь идёт о других насекомых, например, мухах, они могут быть источником сальмонеллы или кишечной палочки. При первых признаках недомогания (тошнота, рвота, диарея) следует обратиться к врачу.

Как предотвратить проблему?

Чтобы избежать неприятных сюрпризов:

Храните конфеты в плотно закрытых ёмкостях.

Не кладите их рядом с крупами или орехами.

Покупайте сладости в магазинах, где соблюдаются условия хранения.

Как отметили на фабрике, самый простой способ избежать подобных случаев — съедать конфеты сразу, не оставляя их на долгое хранение.