В магазинах 50% специй – отрава: где искать и как выбрать качественные приправы

Рассчитывать только на порядочность производителя не приходится.

В России растет спрос на приправы и специи – их активно используют как в ресторанах, так и в домашних кухнях. По прогнозам, в 2025 году потребление этих продуктов увеличится на 5–7%. Вместе с этим возрастает производство и импорт, но и проблема фальсификата становится все серьезнее.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, исследования в аккредитованных лабораториях показали, что качество приправ значительно ухудшилось. Если в 2024 году нарушения встречались лишь в нескольких образцах, то сейчас проблемы выявлены уже в 50% проверенных специй.

Одним из тревожных показателей стал уровень бактериальной обсемененности (КМАФАнМ), превышение которого говорит о начальной стадии микробиологической порчи. Это может быть связано с грязным сырьем, плохой обработкой, нарушением условий хранения и антисанитарией на производстве.

Кроме того, в образцах популярных торговых марок обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что говорит о загрязнении специй.

Некачественные специи могут привести к:

пищевым отравлениям, если в них есть патогенные микроорганизмы или токсичные вещества;

инфекционным заболеваниям – из-за попадания продуктов жизнедеятельности грызунов;

аллергическим реакциям – из-за добавления дешёвых синтетических красителей и консервантов;

проблемам с ЖКТ – при употреблении испорченной продукции.

Выбрать безопасные специи становится сложной задачей, но если знать несколько правил, то она станет вполне выполнимой, объяснила порталу «Городовой» Елена Мясникова, к.т.н., доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Чтобы выбрать качественные приправы и специи и минимизировать риски при покупке, следует обратить внимание на несколько факторов.

– Проверьте упаковку: она должна быть герметичной, чистой и без повреждений. Указание на наличие сертификатов качества (например, ГОСТ или ISO), срока годности и условий хранения – это знак качественного продукта.

– Изучите состав: в нем не должно быть искусственных красителей и консервантов.

– Учитывайте репутацию производителя: перед покупкой полезно изучить информацию о бренде, прочитать отзывы.

– Покупайте в проверенных магазинах: специализированные магазины и рынки предлагают больше шансов купить качественную продукцию.

– Проверьте запах и вкус: специи должны иметь насыщенный аромат. Если запах слабый, посторонний или затхлый – это признак низкого качества.

– Следите за ценой: слишком дешевые специи часто являются подделкой.

– Проверяйте срок годности и условия хранения: специи должны быть в герметичной упаковке, вдали от влаги и света».

Вывод: Чтобы специи приносили пользу, а не вред, важно внимательно относиться к их выбору. Простые правила помогут избежать некачественного продукта и сохранить здоровье.

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