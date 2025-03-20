Замерзающий антифриз оказался вне закона: для автолюбителей заработают новые правила

Изменения вступят в силу в ближайшее время.

Российские автолюбители готовятся к серьезным изменениям на рынке автохимии. Минэнерго разработало проект поправок в Технический регламент, который предполагает запрет на производство и продажу охлаждающих жидкостей для автомобилей, замерзающих при температуре выше минус 35 градусов.

Кроме того, предлагается запретить использовать слова «тосол», tosol, «антифриз», antifreeze в наименовании таких жидкостей.

Запрет на «недоантифризы»: почему это необходимо

Как пишут «Известия», запрет необходим для предотвращения обмана потребителей. Многие производители используют названия «тосол» или «антифриз» для жидкостей, которые не обладают необходимыми низкотемпературными свойствами.

Это создает серьезные риски для автомобилистов, особенно в зимний период в регионах с суровым климатом. Замерзание охлаждающей жидкости может привести к серьезным повреждениям двигателя и выходу из строя автомобиля.

Новые требования к маркировке

Проект поправок также предполагает обязательное размещение информации о температуре начала кристаллизации на лицевой стороне упаковки охлаждающей жидкости. Это позволит потребителям делать информированный выбор и избегать покупки некачественного товара.

Анализ практики применения техрегламента

«Документ подготовлен по итогам анализа практики применения технического регламента Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям», — сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Этот анализ показал необходимость уточнения требований к охлаждающим жидкостям и некоторым видам масел.

Уточнения требований к маслам

Помимо охлаждающих жидкостей, проект поправок уточняет требования к температуре вспышки в открытом тигле для отдельных видов масел.

Так, масла для двухтактных двигателей должны полностью сгорать вместе с топливом, поэтому им необходимы более низкие значения температуры вспышки. Существующие требования ограничивают или делают невозможным импорт гидравлических масел для арктического применения.

Проблема замерзания антифриза

«До настоящего времени не было запрета антифризов, замерзающих при температуре выше −35 °C, что создавало серьезные проблемы», — рассказал к.т.н., заведующий кафедрой «Техника низких температур им. П.Л. Капицы» Московского политеха Дмитрий Некрасов.

Замерзание антифриза в суровых зимних условиях может привести к серьезным повреждениям двигателя.

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