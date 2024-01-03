В магазине такое не купишь: овсяное печенье по ГОСТу СССР

В СССР овсяное печенье было особенно вкусным. А все из-за того, что на всех фабриках его делали по одному и тому же ГОСТу. Пропорции продуктов были подобраны идеально.

Приготовить такой же десерт реально и сегодня. Сохранился советский рецепт.

Понадобятся следующие продукты:

пшеничная мука — 170 г,

овсяная мука — 75 г,

сахар — 120 г,

вода — 90 мл,

маргарин (или сливочное масло) — 80 г,

изюм — 30 г,

патока (можно заменить на мед) — 18 г,

ванильный сахар — 10 г,

сода — 0,5 ч. л.,

корица — 0,3 ч. л.,

соль — 0,3 ч. л.

Насыпьте в миску овсяную и пшеничную муку. Маргарин соедините с обыкновенным и ванильным сахаром, изюмом, патокой, корицей и солью. Влейте нагретую до пятидесяти градусов воду, всыпьте муку, соду и перемешайте.

Из полученного теста сформируйте печенье. Запекайте в духовке при 180 градусах примерно четверть часа. Дайте остыть и наслаждайтесь, пишет портал 1000.menu.

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