В магазине такое не купишь: овсяное печенье по ГОСТу СССР

В СССР овсяное печенье было особенно вкусным. А все из-за того, что на всех фабриках его делали по одному и тому же ГОСТу. Пропорции продуктов были подобраны идеально.
Приготовить такой же десерт реально и сегодня. Сохранился советский рецепт.
Понадобятся следующие продукты:
- пшеничная мука — 170 г,
- овсяная мука — 75 г,
- сахар — 120 г,
- вода — 90 мл,
- маргарин (или сливочное масло) — 80 г,
- изюм — 30 г,
- патока (можно заменить на мед) — 18 г,
- ванильный сахар — 10 г,
- сода — 0,5 ч. л.,
- корица — 0,3 ч. л.,
- соль — 0,3 ч. л.
Насыпьте в миску овсяную и пшеничную муку. Маргарин соедините с обыкновенным и ванильным сахаром, изюмом, патокой, корицей и солью. Влейте нагретую до пятидесяти градусов воду, всыпьте муку, соду и перемешайте.
Из полученного теста сформируйте печенье. Запекайте в духовке при 180 градусах примерно четверть часа. Дайте остыть и наслаждайтесь, пишет портал 1000.menu.
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