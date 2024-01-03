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В магазине такое не купишь: овсяное печенье по ГОСТу СССР

В магазине такое не купишь: овсяное печенье по ГОСТу СССР
Вкус десерта на высоте

Пропорции выверены годами.

В СССР овсяное печенье было особенно вкусным. А все из-за того, что на всех фабриках его делали по одному и тому же ГОСТу. Пропорции продуктов были подобраны идеально.

Приготовить такой же десерт реально и сегодня. Сохранился советский рецепт.

Понадобятся следующие продукты:

  • пшеничная мука — 170 г,
  • овсяная мука — 75 г,
  • сахар — 120 г,
  • вода — 90 мл,
  • маргарин (или сливочное масло) — 80 г,
  • изюм — 30 г,
  • патока (можно заменить на мед) — 18 г,
  • ванильный сахар — 10 г,
  • сода — 0,5 ч. л.,
  • корица — 0,3 ч. л.,
  • соль — 0,3 ч. л.

Насыпьте в миску овсяную и пшеничную муку. Маргарин соедините с обыкновенным и ванильным сахаром, изюмом, патокой, корицей и солью. Влейте нагретую до пятидесяти градусов воду, всыпьте муку, соду и перемешайте.

Из полученного теста сформируйте печенье. Запекайте в духовке при 180 градусах примерно четверть часа. Дайте остыть и наслаждайтесь, пишет портал 1000.menu.

Источник фото: Фотобанк — legion-media.ru

Общество Рецепты
3 января 2024 12:00
Мария Ермак
Мария Ермак
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