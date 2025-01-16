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В Петербурге скоро появится «дубайский блин» с фисташковой пастой

16 января 2025 14:45
Шоколад, блины
В Петербурге скоро появится «дубайский блин» с фисташковой пастой
globallookpress/ Legion-Media/ MiS, Anatoly Prososov

Шаверму он конечно не заменит, но в столице идет на «ура».

Уже в феврале петербуржцы смогут попробовать новый «дубайский блин». Веротянее всего сначал он появится в ресторанах сети «Теремок». Этот гастрономический хит уже завоевал сердца москвичей, а теперь отправляется в другие города, включая Петербург.

Чем удивит «дубайский блин»?

Главная особенность новинки — нежная начинка из фисташковой пасты и хрустящее тесто. Такой изысканный состав обещает стать любимым выбором для гурманов.

Стоимость «дубайского блина» варьируется от 389 до 418 рублей в зависимости от ресторана. Для Петербурга, где изысканная кухня всегда в тренде, этот десерт наверняка станет популярным. Тем более, что это новый гастрономический опыт. Так что, если вы любите эксперименты и хотите попробовать что-то необычное, этот блин станет отличным выбором.

Когда ждать в Петербурге?

Новинка появится в ресторанах города уже в феврале. Горожане смогут насладиться этой уникальной интерпретацией популярного русского лакомства, сочетающей восточную утонченность с традициями местной кухни, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургЕда
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