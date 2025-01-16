В Петербурге скоро появится «дубайский блин» с фисташковой пастой

Уже в феврале петербуржцы смогут попробовать новый «дубайский блин». Веротянее всего сначал он появится в ресторанах сети «Теремок». Этот гастрономический хит уже завоевал сердца москвичей, а теперь отправляется в другие города, включая Петербург.
Чем удивит «дубайский блин»?
Главная особенность новинки — нежная начинка из фисташковой пасты и хрустящее тесто. Такой изысканный состав обещает стать любимым выбором для гурманов.
Стоимость «дубайского блина» варьируется от 389 до 418 рублей в зависимости от ресторана. Для Петербурга, где изысканная кухня всегда в тренде, этот десерт наверняка станет популярным. Тем более, что это новый гастрономический опыт. Так что, если вы любите эксперименты и хотите попробовать что-то необычное, этот блин станет отличным выбором.
Когда ждать в Петербурге?
Новинка появится в ресторанах города уже в феврале. Горожане смогут насладиться этой уникальной интерпретацией популярного русского лакомства, сочетающей восточную утонченность с традициями местной кухни, пишет источник.