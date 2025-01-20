В Петербурге маг-вязальщик обманул клиентов на деньги

В Петербурге разразился скандал: самозваный маг и бывший участник «Битвы экстрасенсов» Кирилл Ковяков, известный как Кирилл Блэк, оказался замешан в мошенничестве. Он активно продвигал свои услуги в соцсетях, обещая клиентам «заговоренные» шарфы и аксессуары с магической энергией, но на деле просто собирал деньги, оставляя покупателей ни с чем.

Обман под маской волшебства

Свыше 300 тысяч подписчиков Кирилла видели в нем добродушного мастера. В своих роликах он называл их «золотушками» и уверял, что его изделия помогут привлечь удачу. Но клиенты, оплатившие авторские шарфы, так и не дождались своих заказов.

Юлия, одна из пострадавших, рассказала, что перевела 6500 рублей за шарф еще в ноябре. Однако до сих пор ни товара, ни денег не получила. После многочисленных обещаний блогера вернуть средства она обратилась в полицию.

Не только шарфы

Еще одна пострадавшая, Анастасия из Москвы, заказала рекламу своих украшений у Кирилла за 10 тысяч рублей. Но и она осталась ни с чем.

Что дальше?

Обманутые клиенты по всей стране начали обращаться в полицию, включая петербуржцев и жителей Москвы, среди которых также пострадали люди, оплатившие рекламу в его соцсетях или ожидавшие товары, которые так и не были доставлены.

Ковяков уверяет, что задержки связаны с большим количеством заказов, но обманутые клиенты сомневаются в правдивости его слов. На данный момент возбуждено уголовное дело, и полиция уже занимается расследованием, пишет источник.