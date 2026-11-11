В Петербурге определили баланс, по которому рассчитают тарифы на свет в 2027-м

Как формируется этот фундамент и почему он важен для всех

В Петербурге закладывают основу для расчёта стоимости электроэнергии в следующем году. Важный этап уже пройден: ФАС утвердила прогнозный баланс производства и потребления электричества в регионе.

Это база, без которой нельзя ни посчитать, ни официально закрепить тарифы — и для жителей, и для бизнеса.

Что именно утвердили

ФАС согласовала сводный прогнозный баланс электроэнергии на 2027 год — это обязательный документ, на базе которого позже посчитают конечные тарифы.

В расчётах учли сразу несколько факторов: ожидаемый спрос мегаполиса, реальные мощности генераторов, объёмы передачи энергии и технологические потери в сетях. За основу взяли данные по выработке за прошлые периоды, графики ремонтов и обновлённую схему теплоснабжения города.

Как шла подготовка

Комитет по тарифам проанализировал 48 заявок от ресурсоснабжающих организаций и провёл два согласительных совещания с участниками рынка. Такой подход помогает учесть интересы всех сторон и избежать перекосов в цифрах.

Зачем это нужно и как это касается горожан

Утверждённый баланс решает сразу две задачи: для потребителей он делает будущие платежи прозрачнее и предсказуемее, а для энергокомпаний — поддерживает финансовую устойчивость.

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