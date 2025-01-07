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Как шутил Пушкин: пять самых остроумных историй

7 января 2025 12:31
Памятник Пушкину
Как шутил Пушкин: пять самых остроумных историй
City News Moskva/Global Look Press/Global Look Press

Поэт точно за словом в карман не лез.

Александр Сергеевич Пушкин — не только гений русской поэзии, но и мастер остроумия. Его шутки становились легендами, а современники любили рассказывать о его неординарных выходках. Вот пять самых запоминающихся историй о том, как шутил Пушкин.

Не рябчик

Когда Пушкину было десять лет, в их дом зашел писатель Иван Дмитриев, который, увидев курчавые волосы мальчика, пошутил: «Какой арапчик!» Но маленький Александр не растерялся и тут же парировал: «Зато не рябчик!», намекая на рябое лицо гостя.

Дельвиг и зеркало

Антон Дельвиг, друг Пушкина, известный своей разгульной жизнью, однажды, будучи нетрезвым, заявил, что исправится на том свете. На это Пушкин, не упустив момента для шутки, ответил: «Да ты в зеркало на себя взгляни — пустят ли тебя туда с такой рожей?»

Поэт и солнце

В светском обществе кто-то решил подшутить над Пушкиным, задав вопрос: «Какое сходство между мною и солнцем?» Ответ Александра Сергеевича был мгновенным: «Ни на вас, ни на солнце нельзя взглянуть не поморщившись!»

Обедня за Байрона

На годовщину смерти Джорджа Байрона Пушкин решил заказать обедню за его упокой. Однако священник, не разобравшись, записал имя как «боярин Георгий». Так «сельский Байрон» стал «рабом божиим боярином Георгием». Этот случай настолько развеселил Пушкина, что он долго делился этой историей с друзьями.

Доход с 36 букв

Когда Пушкин угощал своих друзей-гвардейцев в ресторане, один из них, граф Завадовский, пошутил: «Александр Сергеевич, видно, туго набит ваш бумажник!» На это Пушкин с улыбкой ответил: «Конечно, ведь я богаче вас. У меня доход постоянный — с тридцати шести букв алфавита!»

Эти истории — яркое напоминание о том, что Пушкин не только оставил нам шедевры литературы, но и был человеком с блестящим чувством юмора, которое делало его душой любой компании.

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Автор:
Максакова Яна
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