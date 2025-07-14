Бездетных женщин — под запрет: Милонов предлагает цензурировать кино из-за «инфантильности» молодежи

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить показывать в фильмах и сериалах бездетных женщин, объясняя это ростом «инфантильности» среди молодежи.

Инфантильность и лавандовый раф: диагноз Милонова

Милонов заявил в беседе с «Газетой.Ru», что молодые люди в России стали позже вступать в брак из-за «чудовищной инфантильности».

«Это, прежде всего, молодые люди до 30 лет. Они заводят котиков или нелепых собачек, катаются на самокатиках в шортиках в то время, когда лучшая часть молодежи после 20 лет пошла защищать страну».

Киношные «ведьмы»: виновницы поздних браков

По его мнению, на желание обрести семью также влияют образы состоятельных и бездетных женщин в кино.

«Зато часто мы видим какую-нибудь ведьму, которой под 40 лет, детей нет, но она якобы бизнесвумен, вот такая вся эффективная и деловая».

Критерии «правильного» кино: без курения, голых людей и отказа от семьи

«У нас же есть запрет на показ табака, курения там, наркотиков. Надо запретить всех этих бездетных женщин показывать в фильмах. Героини должны соответствовать определенным критериям. Нельзя показывать голых людей, курящих, нельзя показывать людей, которые отказываются от семьи».

До этого «Реестр ЗАГС» опубликовал данные, что за последние пять лет средний возраст женихов и невест в России заметно увеличился. С 30,7 до 33,2 года у женщин и с 32,8 до 35,3 года у мужчин.

Цензура как решение?

Предложение Милонова вызвало неоднозначную реакцию в обществе, поднимая вопросы о цензуре, влиянии кино на реальную жизнь и причинах изменения демографических тенденций.