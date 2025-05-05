Из рыбалки прямо на стол: как замариновать любимую петербургскую корюшку

Корюшка — мелкая, но очень вкусная рыба, обитающая в холодных водах. Ее можно готовить разными способами, но особенно вкусной получается маринованная корюшка. Шеф-повар Святослав Спиваков поделился уникальным рецептом с порталом «Городовой». Он подсказал, как приготовить маринованную рыбку так же вкусно, как в лучших ресторанах.
Ингредиенты:
Для приготовления маринованной корюшки понадобятся следующие ингридиенты (на 0,5 кг корюшки):
- Корюшка — 500 г
- Чеснок — по вкусу (рекомендуется 2-3 зубчика)
- Зелень укропа — пучок (можно использовать также укропные зонтики)
- Соль — 100 г
- Сахар — 50 г
- Вода — 1 л
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Перец горошком — 5-7 шт.
Приготовление рассола:
«Корюшку чистим, обжариваем в муке, делаем классический слабосоленый рассол», — рассказал шеф-повар.
Первым делом следует приготовить рассол. Для этого в кастрюле нужно смешать воду, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Довести смесь до кипения и варить в течение 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились. Затем снять с огня и дайте рассолу полностью остыть до комнатной температуры.
Обжаривание корюшки:
Следует обжарить подготовленную корюшку на растительном масле до золотистой корочки на среднем огне, постоянно переворачивая, чтобы рыба равномерно не подгорела. Добавьте в сковороду измельченный чеснок и зелень укропа за пару минут до конца жарки.
Маринование корюшки:
Как только рассол остынет до комнатной температуры, залейте им обжаренную корюшку.
«Даем остыть до комнатной температуры и заливаем обжаренную корюшку теплым раствором на сутки, затем можно кушать», — рассказал Спиваков.
Хранение и подача:
Хранить маринованную корюшку можно в холодильнике в течение нескольких дней. Ее можно подать как холодную закуску, так и в теплом виде, например, с картофельным пюре или гречкой. Для заготовки на зиму маринованную корюшку можно закатать в стеклянные банки.
Советы шеф-повара:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в рассол другие специи, например, душистый перец или зерна горчицы.
- Для более сладкого вкуса можно немного увеличить количество сахара.
- Перед подачей маринованную корюшку можно посыпать свежей зеленью.
Этот рецепт — отличный способ приготовить вкусную и ароматную маринованную корюшку. Он прост в выполнении и не требует специальных навыков в кулинарии.