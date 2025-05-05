Из рыбалки прямо на стол: как замариновать любимую петербургскую корюшку

Корюшка — мелкая, но очень вкусная рыба, обитающая в холодных водах. Ее можно готовить разными способами, но особенно вкусной получается маринованная корюшка. Шеф-повар Святослав Спиваков поделился уникальным рецептом с порталом «Городовой». Он подсказал, как приготовить маринованную рыбку так же вкусно, как в лучших ресторанах.

Ингредиенты:

Для приготовления маринованной корюшки понадобятся следующие ингридиенты (на 0,5 кг корюшки):

Корюшка — 500 г

Чеснок — по вкусу (рекомендуется 2-3 зубчика)

Зелень укропа — пучок (можно использовать также укропные зонтики)

Соль — 100 г

Сахар — 50 г

Вода — 1 л

Лавровый лист — 2-3 шт.

Перец горошком — 5-7 шт.

Приготовление рассола:

«Корюшку чистим, обжариваем в муке, делаем классический слабосоленый рассол», — рассказал шеф-повар.

Первым делом следует приготовить рассол. Для этого в кастрюле нужно смешать воду, соль, сахар, лавровый лист и перец горошком. Довести смесь до кипения и варить в течение 5-7 минут, постоянно помешивая, чтобы соль и сахар полностью растворились. Затем снять с огня и дайте рассолу полностью остыть до комнатной температуры.

Обжаривание корюшки:

Следует обжарить подготовленную корюшку на растительном масле до золотистой корочки на среднем огне, постоянно переворачивая, чтобы рыба равномерно не подгорела. Добавьте в сковороду измельченный чеснок и зелень укропа за пару минут до конца жарки.

Маринование корюшки:

Как только рассол остынет до комнатной температуры, залейте им обжаренную корюшку.

«Даем остыть до комнатной температуры и заливаем обжаренную корюшку теплым раствором на сутки, затем можно кушать», — рассказал Спиваков.

Хранение и подача:

Хранить маринованную корюшку можно в холодильнике в течение нескольких дней. Ее можно подать как холодную закуску, так и в теплом виде, например, с картофельным пюре или гречкой. Для заготовки на зиму маринованную корюшку можно закатать в стеклянные банки.

Советы шеф-повара:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в рассол другие специи, например, душистый перец или зерна горчицы.

Для более сладкого вкуса можно немного увеличить количество сахара.

Перед подачей маринованную корюшку можно посыпать свежей зеленью.

Этот рецепт — отличный способ приготовить вкусную и ароматную маринованную корюшку. Он прост в выполнении и не требует специальных навыков в кулинарии.