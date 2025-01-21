Городовой / Общество / Внимание и забота: как МВД Петербурга предупреждает пенсионеров о мошенниках
Эксклюзив
Последние новости
«Тетя Валя» из «Спокойной ночи, малыши» помогала гасить бомбы: как выживали в блокаду Город
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Внимание и забота: как МВД Петербурга предупреждает пенсионеров о мошенниках

21 января 2025 20:02
Пенсионер
Внимание и забота: как МВД Петербурга предупреждает пенсионеров о мошенниках
Городовой ру

Это поможет спасти сбережения пожилых людей!

В Санкт-Петербурге полиция начала рассылать бумажные письма пенсионерам с предупреждениями о мошенниках и советами о том, как не стать жертвой аферистов. Эта инициатива, направленная на защиту пожилых жителей города, получила широкое распространение и вызвала положительную реакцию среди петербуржцев.

Памятка содержит подробные рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников, действующих под видом социальных или медицинских работников. В ней отмечается, что участились случаи, когда аферисты, втираясь в доверие, похищают у пожилых людей деньги, драгоценности и другие ценные вещи.

Советы по хранению денег и контактам с незнакомцами

Полиция рекомендует пенсионерам не хранить деньги в легкодоступных местах, а также не открывать двери незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками социальных или правоохранительных служб. В памятке подчеркивается необходимость требовать от посетителей предъявления документов, а также звонить в соответствующие службы для проверки их личности.

Осторожность при телефонных звонках

В памятке также содержатся советы о том, как не попасться на удочку телефонных мошенников. Полиция подчеркивает, что представители госучреждений никогда не звонят с новостями, если вы сами не оставляли соответствующий запрос. Кроме того, Пенсионный фонд никогда не требует перевода денег на какой-либо счет для получения социальных выплат.

Если звонит кто-то из родных и сообщает о беде, стоит перезвонить этому родственнику самостоятельно, на знакомый вам номер. Если он не отвечает, то связаться с другими родственниками. Помните, что мошенники могут использовать подменные номера, чтобы обмануть вас.

Полиция также рекомендует пенсионерам не спешить верить звонящим, которые говорят о необходимости срочной госпитализации, и ни в коем случае не сообщать данные о своих банковских счетах. Мошенники могут использовать эти данные для кражи ваших денег.

Эта инициатива МВД Петербурга является важным шагом в защите пожилых людей от мошенничества. Она демонстрирует внимание и заботу со стороны правоохранительных органов о безопасности самых уязвимых жителей города.

Читайте также:

«Добавляйтесь в чат жильцов нашего дома»: петербуржцам раскрыли новую схему мошенников с QR-кодом

Дарение недвижимости в Петербурге: нотариус теперь станет обязательным участником сделки

Как петербуржцам защитить себя от мошенников, получивших доступ к личным данным: четыре алгоритма для разных ситуаций

Новости по теме
Только для Санкт-Петербурга: пенсионерам объявили о дополнительных выплатах к Новому году Только для Санкт-Петербурга: пенсионерам объявили о дополнительных выплатах к Новому году 18 декабря 2024 16:32
Высыпали уже тонны: что делается в Санкт-Петербурге для безопасности дорог Высыпали уже тонны: что делается в Санкт-Петербурге для безопасности дорог 10 декабря 2024 14:16
Думал, что звонит губернатор: 94-летний пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 23 миллионов рублей Думал, что звонит губернатор: 94-летний пенсионер из Петербурга отдал мошенникам более 23 миллионов рублей 17 октября 2024 16:30
Обманули пенсионера на 9,2 млн рублей: в Петербурге двое мошенников предстанут перед судом Обманули пенсионера на 9,2 млн рублей: в Петербурге двое мошенников предстанут перед судом 15 октября 2024 11:48
Мошенники заставили пенсионера из Приморского района снять 9 млн и передать курьеру Мошенники заставили пенсионера из Приморского района снять 9 млн и передать курьеру 14 июня 2024 10:07
Автор:
Юлия Степанова
Общество Мошенничество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще