Внимание и забота: как МВД Петербурга предупреждает пенсионеров о мошенниках

В Санкт-Петербурге полиция начала рассылать бумажные письма пенсионерам с предупреждениями о мошенниках и советами о том, как не стать жертвой аферистов. Эта инициатива, направленная на защиту пожилых жителей города, получила широкое распространение и вызвала положительную реакцию среди петербуржцев.

Памятка содержит подробные рекомендации о том, как не стать жертвой мошенников, действующих под видом социальных или медицинских работников. В ней отмечается, что участились случаи, когда аферисты, втираясь в доверие, похищают у пожилых людей деньги, драгоценности и другие ценные вещи.

Советы по хранению денег и контактам с незнакомцами

Полиция рекомендует пенсионерам не хранить деньги в легкодоступных местах, а также не открывать двери незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками социальных или правоохранительных служб. В памятке подчеркивается необходимость требовать от посетителей предъявления документов, а также звонить в соответствующие службы для проверки их личности.

Осторожность при телефонных звонках

В памятке также содержатся советы о том, как не попасться на удочку телефонных мошенников. Полиция подчеркивает, что представители госучреждений никогда не звонят с новостями, если вы сами не оставляли соответствующий запрос. Кроме того, Пенсионный фонд никогда не требует перевода денег на какой-либо счет для получения социальных выплат.

Если звонит кто-то из родных и сообщает о беде, стоит перезвонить этому родственнику самостоятельно, на знакомый вам номер. Если он не отвечает, то связаться с другими родственниками. Помните, что мошенники могут использовать подменные номера, чтобы обмануть вас.

Полиция также рекомендует пенсионерам не спешить верить звонящим, которые говорят о необходимости срочной госпитализации, и ни в коем случае не сообщать данные о своих банковских счетах. Мошенники могут использовать эти данные для кражи ваших денег.

Эта инициатива МВД Петербурга является важным шагом в защите пожилых людей от мошенничества. Она демонстрирует внимание и заботу со стороны правоохранительных органов о безопасности самых уязвимых жителей города.

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