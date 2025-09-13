Городовой / Общество / Осенняя хандра: петербуржцы расскахали, как с приходом холодов вернуть себе радость
Осенняя хандра: петербуржцы расскахали, как с приходом холодов вернуть себе радость

Опубликовано: 13 сентября 2025 21:01
Петербург
Осенняя хандра: петербуржцы расскахали, как с приходом холодов вернуть себе радость
Global Look Press / Zamir Usmanov

Жители Северной столицы грустят, что лето закончилось, но пытаются искать во всем свои плюсы.

Осень — удивительное время года. Вокруг яркие красно-желтые листья, прохладный воздух, уютный шарф, чашка горячего чая. Казалось бы, все прекрасно и поэтично.

Но для многих осень — это период усталости, сниженного настроения и бесконечной сонливости. Такое состояние часто называют осенней хандрой.

Что такое осенняя хандра?

Осенняя хандра — не просто плохое настроение или грусть. У нее даже есть свое научное название — «сезонное аффективное расстройство» (САР).

Это состояние, когда хочется спать больше обычного, нет сил, и настроение падает вместе с дождливым, холодным небом. К счастью, для большинства людей это временное явление.

Обычно хандра проходит сама, когда организм привыкает к укорочению светового дня и смене погоды.

Несмотря на то, что сентябрь радует погодой, петербуржцы уже чувствуют дыхание осени и делятся друг с другом советами, как справляться с хандрой.

«Некогда хандрить Да и погода разгулялась Сентябрь и начало октября — очень красивая осень. Потом мрак до мороза и снега»;

«Во времена мрака лучше Марчеллиз или театр/концерт»;

«Мне некогда хандрить. До лета осталось 272 дня», — пишут петербуржцы.

Раннее обострение

Недавно SHOT проверка сообщала, что в 2025 году обострение психических заболеваний может начаться раньше привычного сезона.

Массовый поток пациентов ожидается ближе к концу сентября. Первые признаки этих состояний наблюдаются уже сейчас.

