Водителей предупредили: отметка в правах может дорого обойтись — куда смотреть, чтоб не попасть на штраф

Особенно новые права стоит внимательно изучать

Многие автомобилисты даже не подозревают, что их водительское удостоверение хранит «секрет», который может дорого обойтись. Речь идет о специальных отметках в графе категорий. Если вовремя не разобраться в них, можно получить штраф за управление "не тем" транспортным средством. Причем, как отмечает портал «Авто Mail», водители чаще всего узнают об этой особенности только после общения с инспектором ГИБДД.

По закону, водительские права в России необходимо менять каждые 10 лет. Удостоверение теряет свою силу, и пройдя медкомиссию, водитель должен получить новый документ. Чаще всего именно те, кто недавно обновил удостоверение, не знают о нюансах на обратной стороне.

Отметки в категории B1

Самая популярная категория в России — это «B» (легковые автомобили). Вместе с ней водителю автоматически открывается и категория B1. На квадрициклы и трициклы — компактную технику, которая последнее время набирает популярность.

Напротив отметки B1 у вас может стоять одна из двух (или обе) пометок:

Отметка «AS» (Automotive Steering). Она означает, что при обучении вы осваивали управление транспортными средствами с рулем автомобильного типа: классическая "баранка" и обычное сиденье, как в машине. С этой пометкой вы имеете право управлять квадрициклами, которые похожи на автомобиль (например, некоторые модели микро-электрокаров).

Отметка «MS» (Motorcycle Steering). Эта пометка дает добро на управление техникой с мотоциклетным типом руля (прямой, как у мопеда или мотоцикла) и посадкой «верхом». Такие транспортные средства больше похожи на гигантские мотороллеры.

В чем опасность и за что штраф?

Представьте ситуацию: вы прошли обучение на обычную легковушку, у вас в правах стоит «AS». А потом арендовали забавный трицикл на курорте. Формально — вы нарушаете закон. Потому что у вас нет разрешения на управление техникой с типом руля «MS».

Последствия прописаны в статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ: штраф за управление транспортным средством без соответствующих прав (если у вас открыта B1, но не та подкатегория) составляет от 5 000 до 15 000 рублей.

Инспектор имеет право выписать штраф, а технику — отправить на штрафстоянку, пока за ней не приедет человек с нужной отметкой.

Автоэксперты советуют внимательно изучить свои права, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. А если есть планы управлять необычной техникой, лучше заранее открыть соответствующую подкатегорию, пройдя обучение.

Так, например, один из водителей в комментариях к публикации рассказал, что поступил именно так.

"Чтоб не путаться, открыл все категории и еще получил "права" на трактор".

