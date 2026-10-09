Воду в Волхове будут чистить по космическим технологиям: что известно о стройке века

Жители Волхова забудут о желтой воде из-под крана и странном запахе.

В городе строят современную станцию очистки воды. Это не просто ремонт старых труб, а настоящий технологический прорыв. Подобных станций в России всего три, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

От ракет до водопровода

Самое интересное — кто занимается этим проектом. Стройку ведет «Московский институт теплотехники» (МИТ). Вообще-то это предприятие известного оборонного комплекса, которое создает знаменитые ракетные комплексы.

Теперь их инженерные разработки послужат мирным целям. Ученые адапдировали передовые военные технологии для обычного городского водопровода.

Цифры и масштабы

Проект действительно огромный:

6,38 млрд рублей — общая стоимость реконструкции. Стройку финансируют совместно область и федеральный бюджет.

— общая стоимость реконструкции. Стройку финансируют совместно область и федеральный бюджет. 22,35 тысячи кубометров воды в сутки — такой станет мощность обновленной станции. Этого объема с запасом хватит для всего Волхова.

Когда в кранах появится чистая вода?

Работы идут быстрыми темпами. Оборудование уже закуплено и приехало на площадку. До конца этого года строители планируют полностью закрыть контур главного здания — возвести стены и крышу.

График решили максимально ускорить:

В начале 2028 года по трубам пойдет первая вода, очищенная по новой технологии.

по трубам пойдет первая вода, очищенная по новой технологии. К середине 2028 года стройку полностью завершат.

Бонусом на этой же территории построят современную базу для сотрудников «Леноблводоканала» — с красивым видом на реку Волхов.

Следующий на очереди — Выборг

Волхов станет пионером, но на нем останавливаться не планируют. Чиновники и инженеры уже решили распространить этот опыт на другие города региона. В 2027 году аналогичный проект водоочистки начнут готовить для Выборга.

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