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Воду в Волхове будут чистить по космическим технологиям: что известно о стройке века

Опубликовано: 9 октября 2026 11:51
 Проверено редакцией
Воду в Волхове будут чистить по космическим технологиям: что известно о стройке века
Воду в Волхове будут чистить по космическим технологиям: что известно о стройке века
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Жители Волхова забудут о желтой воде из-под крана и странном запахе.

В городе строят современную станцию очистки воды. Это не просто ремонт старых труб, а настоящий технологический прорыв. Подобных станций в России всего три, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

От ракет до водопровода

Самое интересное — кто занимается этим проектом. Стройку ведет «Московский институт теплотехники» (МИТ). Вообще-то это предприятие известного оборонного комплекса, которое создает знаменитые ракетные комплексы.

Теперь их инженерные разработки послужат мирным целям. Ученые адапдировали передовые военные технологии для обычного городского водопровода.

Цифры и масштабы

Проект действительно огромный:

  • 6,38 млрд рублей — общая стоимость реконструкции. Стройку финансируют совместно область и федеральный бюджет.
  • 22,35 тысячи кубометров воды в сутки — такой станет мощность обновленной станции. Этого объема с запасом хватит для всего Волхова.

Когда в кранах появится чистая вода?

Работы идут быстрыми темпами. Оборудование уже закуплено и приехало на площадку. До конца этого года строители планируют полностью закрыть контур главного здания — возвести стены и крышу.

График решили максимально ускорить:

  • В начале 2028 года по трубам пойдет первая вода, очищенная по новой технологии.
  • К середине 2028 года стройку полностью завершат.

Бонусом на этой же территории построят современную базу для сотрудников «Леноблводоканала» — с красивым видом на реку Волхов.

Следующий на очереди — Выборг

Волхов станет пионером, но на нем останавливаться не планируют. Чиновники и инженеры уже решили распространить этот опыт на другие города региона. В 2027 году аналогичный проект водоочистки начнут готовить для Выборга.

Ранее «Городовой» рассказывал, что УК должна бесплатно менять по ЖКХ, кроме радиаторов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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