Воду в Волхове будут чистить по космическим технологиям: что известно о стройке века

В городе строят современную станцию очистки воды. Это не просто ремонт старых труб, а настоящий технологический прорыв. Подобных станций в России всего три, рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
От ракет до водопровода
Самое интересное — кто занимается этим проектом. Стройку ведет «Московский институт теплотехники» (МИТ). Вообще-то это предприятие известного оборонного комплекса, которое создает знаменитые ракетные комплексы.
Теперь их инженерные разработки послужат мирным целям. Ученые адапдировали передовые военные технологии для обычного городского водопровода.
Цифры и масштабы
Проект действительно огромный:
- 6,38 млрд рублей — общая стоимость реконструкции. Стройку финансируют совместно область и федеральный бюджет.
- 22,35 тысячи кубометров воды в сутки — такой станет мощность обновленной станции. Этого объема с запасом хватит для всего Волхова.
Когда в кранах появится чистая вода?
Работы идут быстрыми темпами. Оборудование уже закуплено и приехало на площадку. До конца этого года строители планируют полностью закрыть контур главного здания — возвести стены и крышу.
График решили максимально ускорить:
- В начале 2028 года по трубам пойдет первая вода, очищенная по новой технологии.
- К середине 2028 года стройку полностью завершат.
Бонусом на этой же территории построят современную базу для сотрудников «Леноблводоканала» — с красивым видом на реку Волхов.
Следующий на очереди — Выборг
Волхов станет пионером, но на нем останавливаться не планируют. Чиновники и инженеры уже решили распространить этот опыт на другие города региона. В 2027 году аналогичный проект водоочистки начнут готовить для Выборга.
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