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Почему магазины до сих пор используют бумажные ценники

20 января 2025 10:44
Ценник
Почему магазины до сих пор используют бумажные ценники
globallookpress/ Elena Mayorova

Дело в одной банальной вещи.

Каждый хотя бы раз сталкивался с неприятной ситуацией: у полки супермаркета ценник радует глаз, а на кассе тот же товар неожиданно «подорожал». Казалось бы, решение очевидное — заменить бумажные ценники на электронные. Но почему в Петербурге магазины не спешат идти по этому пути?

На первый взгляд, электронные ценники — это современно, удобно и точно. Однако реальность такова, что технология пока не готова к массовому внедрению. Причина проста: себестоимость одного такого устройства превышает 900 рублей. Для сравнения, бумажный ценник обходится в сущие копейки.

Как объясняют эксперты, электронные ценники работают на основе тех же чернил, что и экраны электронных книг. И это только половина проблемы. Настройка, установка и закрепление таких устройств требуют времени и усилий.

«С электронным надо возиться. Выносить новый, перенастраивать его и потом думать, как закрепить рядом с товаром. Кажется, что проблема незначительная, пока не приходится делать по 20 таких операций в день», — делится автор Дзен-канала «Тихон Смирнов».

К тому же, представьте себе огромные гипермаркеты Петербурга. Замена десятков тысяч ценников на электронные влетит в копеечку. А еще их придется регулярно обновлять и обслуживать.

Пока электронные ценники остаются мечтой о будущем, бумажные продолжают занимать свое привычное место в петербургских магазинах. И хоть они не избавляют от споров на кассе, все же радуют своей простотой и доступностью.

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Автор:
Максакова Яна
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